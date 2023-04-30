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Боеприпасы ВСУ для успеха на поле боя: Чехия и союзники готовят новую помощь Украине

Андрей Ганчук
30 апреля 2023, 21:34 обновлено 30 апреля, 21:38
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Войска страны-оккупанта России в день выстреливает в 4-5 раз больше боеприпасов, чем силы обороны Украины, рассказал президент Чехии Петр Павел.
Павел, ВСУ
ВСУ для успешных боевых операций нужны боеприпасы - Павел / Twitter П. Павла, 28 ОМБр

Армия Украины столкнулась с острым дефицитом боеприпасов, ситуация в определенной степени ограничивает возможности для проведения успешной контрнаступательной операции. Для успеха ВСУ на поле боя нужно больше боеприпасов. Чехия готова увеличить поставки боеприпасов и проведет работу с союзниками, чтобы найти возможность организовать дополнительное снабжение из других источников. Об этом заявил чешский президент Петр Павел.

Как сообщает České noviny, он рассказал о том, что ВСУ критически не хватает боеприпасов, которые понадобятся для начала контрнаступления и освобождения захваченных российскими оккупантами территорий.

"Совершенно ясно, что Украине сегодня для успешных операций больше всего нужны боеприпасы", - отметил Павел.

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По его словам, текущая обстановка ограничивает возможности украинской армии для проведения успешной контрнаступательной военной операции.

"Техники, конечно, тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает возможность Украины эффективно защищаться, но и в какой-то степени ограничивает ее возможности проведения успешного контрнаступления для освобождения оккупированной территории", - считает глава чешского государства.

Также он акцентировал внимание на том, что армия агрессора России по-прежнему сохраняет преимущество в количестве артиллерийских систем, ракетных установок, и, что ключевое, боеприпасах. Оккупанты выстреливают в день в 4-5 раз больше боеприпасов, чем бойцы ВСУ.

Петр Павел подчеркнул, что Чехия увеличит поставки боеприпасов Украине и будет сотрудничать со странами-союзниками, чтобы удалось наладить поставки путем других источников.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее рассказал, что армия Украины готовится к контрнаступлению. ВСУ будут освобождать свои территории, в том числе и Крым. По мнению гаранта, дальнейшие военные успехи армии будут зависеть от поддержки союзников на Западе.

Украинский военнослужащий Виктор Андрусив в интервью Главреду заявил, что силам обороны Украины для освобождения Крыма нужно подойти к Азовскому побережью и разрушить Крымский мост. После этого оккупанты попадут в "мешок", и ВСУ даже не нужно будет заходить на полуостров. Впрочем, в отличие от Крыма, за Донбасс придется серьезно воевать.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что в ближайшее время все увидят результаты анонсов контрнаступления ВСУ. Украине удастся как минимум продвинуться на более выгодные позиции для нанесения ударов по оккупантам России в Крыму и на Донбассе.

Смотрите видео Главред - Андрусив объяснил особенности будущего контрнаступления ВСУ

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