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В Польше официально переименовали Калининград: в Кремле разразились истерикой

Дмитрий Видоменко
10 мая 2023, 16:14 обновлено 10 мая, 16:25
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Польские чиновники приняли решение переименовать Калининград в Крулевец - в ответ кремлевский глашатай Дмитрий Песков разразился истерикой.
Польша, Калининград
В Польше официально переименовали Калининград в Крулевец / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Польше Комиссия по стандартизации географических названий за пределами страны (часть Главной геодезической службы страны), решила официально называть Крулевцем (Królewiec) город Калининград, который сейчас входит в состав страны-агрессора России. Об этом сообщило польское издание Rzeczpospolita.

Члены комиссии добавили, что Калининградская область теперь тоже должна называться Крулевецкой.

В коммюнике отметили, что изменение вступит в силу со дня объявления, то есть во вторник 9 мая 2023 года.

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Комиссия по стандартизации географических названий при внесении изменений учла, что "город, который сейчас имеет российское название Калининград, известен в Польше под своим традиционным названием Крулевец", и что нынешнее российское название является искусственным и не связано ни с городом, ни с областью.

"Факт присвоения большому городу вблизи польских границ имени Калинина, преступника, соответственного, среди прочего, за принятие решения о массовом убийстве поляков (Катынский расстрел), имеет в Польше эмоциональный, негативный характер", – заявили польские чиновники.

Такая новость немедленно вызвала раздражение среди верхушки власти страны-агрессора России, которые озвучил штатный кремлевский глашатай Дмитрий Песков.

"Это уже даже не русофобия, это какие-то процессы на грани с безумием, происходящие в Польше", – цитирует его тамошнее пропагандистское агентство ТАСС.

Угрозы России Литве из-за блокады Калининграда

Литва 18 июня 2022 года в соответствии с санкциями Евросоюза против России приняла решение прекратить транзит ряда подсанкционных российских товаров в Калининградскую область. Губернатор Антон Алиханов сказал, что запрет Вильнюса коснулся около 50% всех грузов, которые перенаправлялись с других регионов РФ. Калининград попал фактически в сухопутную блокаду.

Позднее депутат Госдумы РФ и генерал Андрей Гурулев на российском ТВ говорил - Лондон станет первым городом, который РФ начнет бомбить, если блокада Калининграда приведет к Третьей мировой.

"Мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым пострадавшим будет Лондон. Кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов" - добавил депутат.

Представитель МИД РФ Мария Захарова 8 июля того же года разразилась ультиматумом в адрес Литвы. Дескать, если ситуация с перевозкой товаров в Калининград не будет урегулирования, Москва применит жесткие меры. Мол, российская сторона не будет долго ждать.

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