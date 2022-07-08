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"Ждать мы не будем": у Путина дерзко угрожают Литве из-за блокады Калининграда

8 июля 2022, 19:10

По словам Марии Захаровой, жёсткие меры в отношении Литвы уже подготовлены.

Захарова
Захарова пригрозила Литва "жесткими мерами" / ТВЦ

Власти продолжают угрожать Литве - сегодня в Кремле заявили, что завершили подготовку "жестких мер" в ответ на блокирование транзита в Калининград и применят их уже в "ближайшее время".

"Ждать до бесконечности мы не будем. Еще раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", - заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает издание Интерфакс.

Также российская чиновница отметила, что российские экономические операторы несут убытки из-за блокады города.

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Блокада Литвой Калининградской области

С 18 июня Литва, руководствуясь санкциями Европейского Союза в отношении РФ, приняла решение прекратить транзит ряда российских товаров в Калининградскую область. Руководитель региона Антон Алиханов рассказал, что запрет затронул около половины всех грузов, которые попадали в регион из других российских областей.

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов в ответ разразился угрозами в адрес Литвы. По его словам, теперь у Москвы появилась возможность решить проблему транзита в Калининградскую область "любыми выбранными способами".

Руководитель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров также сделал заявление, что между Россией и Литвой может произойти военное столкновение.

Министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что Россия может напасть на Европу. Под значительной угрозой вторжения находится Литва.

Военный эксперт Олег Жданов также считает, что РФ способна напасть на Литву. По словам полковника ВСУ, страны Балтии, особенно Литва и Эстония, могут подвергнуться провокациям со стороны российского государства.

Тем временем российские пропагандисты уже обсудили в прямом эфире проведение "специальной военной операции" в отношении Литвы. Историк Константин Сивков, выступающий в роли "эксперта", заявил, что новый блицкриг можно провернуть "за три дня".

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