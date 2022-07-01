"Литву - за три дня": на росТВ обсудили новый блицкгриг

Константин Сивков заявил, что вторжение в Литву можно провести "за три дня" / Фото УНИАН, скриншот

Российские пропагандисты обсудили в прямом эфире проведение "специальной военной операции" в отношении Литвы. Историк Константин Сивков, выступающий в роли "эксперта", заявил, что новый блицкриг можно провернуть "за три дня".

Фрагмент видео с росТВ опубликовал в своем Telegram- канале украинский нардеп Алексей Гончаренко.

Сивков считает, что российские военные при хорошем темпе наступления захватят сухопутный коридор, соединяющий Беларусь с Калининградской областью. Для этого им придется осуществить прорыв в Литву, что они якобы смогут сделать "за три дня".

"Разговоры про конвой через территорию Литвы – это фактически начало операции по деблокаде Сувалкского коридора – проведение наступательной операции. Кстати, оперативная линия небольшая – всего 60 километров. При хорошем темпе наступления – это три дня", – заявил Сивков.

Вместе с тем российский "эксперт" принял во внимание, что нападение на Литву будет означать "чистую войну с НАТО".

"По формальным признакам уже сейчас имеет место третья мировая война… Дипломатические меры должны быть, экономические – в мягкой форме. В военном плане надо заявлять о создании таких видов оружия, которые их (страны Запада, – ред.) устрашат", – резюмировал Сивков.

Комментируя слова российского пропагандиста, депутат Гончаренко отметил, что своими "планами" по проведению "спецоперации" относительно государства-члена НАТО пропагандисты только смешат.

"Рашисты собрались Литву за три дня побеждать. Где-то смеются киевляне", – подчеркнул он.

Как известно, Кремль уже планировал трехдневную операцию по захвату Киева. Но после двух месяцев боевых действий в Киевской области враг был вынужден отступить от столицы Украины.

Блокада Литвой Калининградской области

С 18 июня Литва, руководствуясь санкциями Европейского Союза в отношении РФ, приняла решение прекратить транзит ряда российских товаров в Калининградскую область. Руководитель региона Антон Алиханов рассказал, что запрет затронул около половины всех грузов, которые попадали в регион из других российских областей.

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов в ответ разразился угрозами в адрес Литвы. По его словам, теперь у Москвы появилась возможность решить проблему транзита в Калининградскую область "любыми выбранными способами".

Руководитель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров также сделал заявление, что между Россией и Литвой может произойти военное столкновение.

Министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что Россия может напасть на Европу. Под значительной угрозой вторжения находится Литва.

Военный эксперт Олег Жданов также считает, что РФ способна напасть на Литву. По словам полковника ВСУ, страны Балтии, особенно Литва и Эстония, могут подвергнуться провокациям со стороны российского государства.

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