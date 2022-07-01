Германия требует от Литвы отменить запрет на транзит в Калининград – Spiegel

По данным СМИ, Германия требует отменить запрет на транзит в Калининград / Фото ua.depositphotos.com, rzhd.ru

Правительство Германии недовольно действиями Литвы, которая ограничила транзит товаров из России в Калининградскую область, и опасается эскалации со стороны РФ. Берлин требует от Вильнюса и Брюсселя отменить этот запрет. Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По мнению официальных представителей страны, транзит товаров из РФ в Калининград не должен подпадать под санкции, поскольку речь идет о "перевозках из России в Россию".

Федеральное правительство опасается, что спор о транзите может привести к тому, что Москва применит силу для создания наземного коридора.

"Канцлер Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что одной из его важнейших целей является предотвращение превращения НАТО в партию войны. В Литве дислоцируются немецкие солдаты, которые могут быть вовлечены в возможный конфликт", – пишет издание.

Источники Spiegel в правительстве Литвы говорят, что в Германии давят на Еврокомиссию, чтобы та гарантировала, что санкции не будут применять к Калининграду.

"Вполне возможно, что Брюссель опубликует так называемое руководство, то есть юридическое объяснение четвертого пакета санкций, на который ссылаются литовцы. При этом в нем могут уточнить, что транспорт в Калининграде не затронут санкциями", – отмечают журналисты.

Ответ Еврокомиссия должна дать до 10 июля, когда вступят в силу следующие санкции против страны-агрессора.

В Вильнюсе считают, что при толковании ограничительных мер против РФ нужно руководствоваться законом. Еще в апреле в ЕК заверили, что санкции будут также применяться к транзиту в Калининград и из него "всякий раз, когда товары из России пересекают границу ЕС как по железной дороге, так и по суше".

"Мы думали, что это решено", – говорит высокопоставленный представитель страны.

Блокада Литвой Калининградской области

С 18 июня Литва, руководствуясь санкциями Европейского Союза в отношении РФ, приняла решение прекратить транзит ряда российских товаров в Калининградскую область. Руководитель региона Антон Алиханов рассказал, что запрет затронул около половины всех грузов, которые попадали в регион из других российских областей.

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов в ответ разразился угрозами в адрес Литвы. По его словам, теперь у Москвы появилась возможность решить проблему транзита в Калининградскую область "любыми выбранными способами".

Руководитель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров также сделал заявление, что между Россией и Литвой может произойти военное столкновение.

Министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что Россия может напасть на Европу. Под значительной угрозой вторжения находится Литва.

Военный эксперт Олег Жданов также считает, что РФ способна напасть на Литву. По словам полковника ВСУ, страны Балтии, особенно Литва и Эстония, могут подвергнуться провокациям со стороны российского государства.

Тем временем российские пропагандисты уже обсудили в прямом эфире проведение "специальной военной операции" в отношении Литвы. Историк Константин Сивков, выступающий в роли "эксперта", заявил, что новый блицкриг можно провернуть "за три дня".

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