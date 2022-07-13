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"Не стоит содрогаться от каждого заявления": президент Литвы ответил на угрозы РФ по Калининграду

13 июля 2022, 12:05

Москва еще не раз будет "выплевывать порцию угроз", считает Гитанас Науседа.

Науседа Россия
НАТО и ЕС адекватно реагируют на угрозы со стороны России - Науседа / Коллаж Reuters, УНИАН

Россия продолжит угрожать цивилизованным государствам. К таким заявлениям нельзя относиться беспечно, но и не нужно воспринимать их слишком серьезно. Североатлантическому альянсу и Евросоюзу следует учитывать специфику региона и работать над вопросами безопасности, чтобы у Москвы не было желания испытывать на прочность коллективную защиту стран. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Как сообщает LRT, комментируя заявления РФ относительно блокады транзита российских товаров в Калининград, он сказал о том, что российские власти продолжат агрессивную риторику в виде "выплевывания порции угроз".

По его мнению, необходимость реагировать на такие выпады присутствует, однако не следует поддаваться страху – нужно укреплять безопасность.

"Этими угрозами они уже разделили весь Евросоюз и, пожалуй, большую часть мира. Да, всегда нужно серьезно реагировать на то, что говорит такое агрессивное государство, но, с другой стороны, действительно не стоит содрогаться от каждого их заявления. Мы должны продолжать выполнять работы, которые мало связаны с Россией, они прежде всего направлены на нашу совместную деятельность с союзниками", - отметил Науседа.

По его словам, Запад должен понимать специфику региона и укреплять союзные силы, чтобы Россия не строила планы по испытанию на прочность коллективной защиты.

Читайте такжеВ России разразились угрозой напасть на Литву из-за транзитной блокады Калининграда"Мы должны в первую очередь обратить внимание наших союзников на то, в каком рискованном регионе мы живем, и что НАТО и Евросоюз очень адекватно реагируют на угрозы и делают все, чтобы у России не было ни малейшего соблазна испытать свои силы и устойчивость. Другими словами, попробуйте щит коллективной защиты", - подчеркнул Гитанас Науседа.

Угрозы России Литве из-за блокады Калининграда

Литва 18 июня в соответствии с санкциями Евросоюза против России приняла решение прекратить транзит ряда подсанкционных российских товаров в Калининградскую область. Губернатор Антон Алиханов сказал, что запрет Вильнюса коснулся около 50% всех грузов, которые перенаправлялись с других регионов РФ. Калининград попал фактически в сухопутную блокаду.

Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета Андрей Климов сказал, что у Москвы якобы появилась возможность решить проблему транзитной блокады Калининграда "любыми выбранными путями".

Представитель МИД РФ Мария Захарова 8 июля разразилась ультиматумом в адрес Литвы. Дескать, если ситуация с перевозкой товаров в Калининград не будет урегулирования, Москва применит жесткие меры. Мол, российская сторона не будет долго ждать.

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