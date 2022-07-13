Европа разрешила РФ возить в Калининград подсанкционные товары

Европа частично разблокировала Калининград / depositphotos, Reuters

Европейская комиссия разрешила России перевозить подсанкционные товары в Калининградскую область и из нее. Но разрешается использовать лишь железнодорожный транспорт. Об этом стало известно из дополнительных указаний, которые опубликовала комиссия.

"Эти указания подтверждают, что транзит санкционных товаров автомобильным транспортом российскими операторами запрещен согласно мерам ЕС. Для железнодорожного транспорта не существует такого подобного запрета без ущерба для обязательств государств-членов осуществлять эффективный контроль", – говорится в сообщении.

Объем транзита могут контролировать государства-члены ЕС. При этом они будут ориентироваться на средний показатель за последние три года, а также ограничивать "необычные потоки товаров или схемы торговли".

"Транзит санкционных товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещен в любом случае независимо от вида транспорта", - добавили в тексте указаний.

России все также запрещается ввозить санкционные товары на территорию Евросоюза.

Еврокомиссия о блокаде Калининграда / Скриншот

Еврокомиссия о блокаде Калининграда / Скриншот

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Угрозы России Литве из-за блокады Калининграда

Литва 18 июня в соответствии с санкциями Евросоюза против России приняла решение прекратить транзит ряда подсанкционных российских товаров в Калининградскую область. Губернатор Антон Алиханов сказал, что запрет Вильнюса коснулся около 50% всех грузов, которые перенаправлялись с других регионов РФ. Калининград попал фактически в сухопутную блокаду.

Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета Андрей Климов сказал, что у Москвы якобы появилась возможность решить проблему транзитной блокады Калининграда "любыми выбранными путями".

Представитель МИД РФ Мария Захарова 8 июля разразилась ультиматумом в адрес Литвы. Дескать, если ситуация с перевозкой товаров в Калининград не будет урегулирования, Москва применит жесткие меры. Мол, российская сторона не будет долго ждать.

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