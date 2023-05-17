"Посягательство на независимость": Венгрия набросилась на Зеленского с нелепыми обвинениями

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского в посягательстве на независимость и безопасность Венгрии. Заявление главы МИД обнародовал официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач в Twitter.
В своем заявлении Сийярто прокомментировал так называемую "угрозу подрыва газопровода "Дружба", которую якобы озвучил президент Владимир Зеленский. Сийярто сказал, что это ставит под угрозу не только поставки нефти в Венгрию, но и угрожает национальному суверенитету.
"Угроза Зеленского подорвать нефтепровод "Дружба" не только ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию, но и угрожает национальному суверенитету, поэтому любая попытка разрушить его является посягательством на независимость и безопасность Венгрии", - заявил Сийярто.
Очевидно, абсурдное заявление Сийярто основывается на публикации The Washington Post. Там говорится, что президент Украины Владимир Зеленский якобы предлагал оккупировать российские села для получения рычагов влияния на Москву, а также взорвать нефтепровод "Дружба". В секретных документах также говорится, что Зеленский якобы "выражал гнев в отношении Венгрии, а значит, мог выражать гиперболизированные, бессмысленные угрозы".
Как Венгрия подыгрывает России
Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО. Будапешт призывает к диалогу с агрессором Москвой на выгодных России условиях.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно выступает с выгодными России заявлениями, а в ноябре прошлого года попал в скандал, когда появился на матче национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем.
В феврале текущего года Орбан призвал к немедленному прекращению огня в Украине и переходу к переговорному процессу. Венгрию в данной ситуации он назвал "голубем мира". Украине такой сценарий крайне не выгоден, поскольку Россия в такой ситуации получит замороженную войну и время на перегруппировку и новое нападение на страну.
Глава аппарата премьера Венгрии Гергели Гуляш ранее сказал, что в стране не будут арестовывать диктатора РФ Владимира Путина. Мол, в Будапеште не видят для этого "правовых оснований".
Смотрите видео о том, как Орбан изменил вектор риторики относительно войны РФ против Украины:
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