"Посягательство на независимость": Венгрия набросилась на Зеленского с нелепыми обвинениями

Заявление Сийярто, вероятно, основывается на публикации The Washington Post, где говорится, что Зеленский якобы предлагал взорвать нефтепровод "Дружба".

https://glavred.info/world/posyagatelstvo-na-nezavisimost-vengriya-nabrosilas-na-zelenskogo-s-nelepymi-obvineniyami-10471111.html Ссылка скопирована

Венгрия набросилась на Зеленского с нелепыми обвинениями / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского в посягательстве на независимость и безопасность Венгрии. Заявление главы МИД обнародовал официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач в Twitter.

В своем заявлении Сийярто прокомментировал так называемую "угрозу подрыва газопровода "Дружба", которую якобы озвучил президент Владимир Зеленский. Сийярто сказал, что это ставит под угрозу не только поставки нефти в Венгрию, но и угрожает национальному суверенитету.

"Угроза Зеленского подорвать нефтепровод "Дружба" не только ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию, но и угрожает национальному суверенитету, поэтому любая попытка разрушить его является посягательством на независимость и безопасность Венгрии", - заявил Сийярто.

видео дня

Очевидно, абсурдное заявление Сийярто основывается на публикации The Washington Post. Там говорится, что президент Украины Владимир Зеленский якобы предлагал оккупировать российские села для получения рычагов влияния на Москву, а также взорвать нефтепровод "Дружба". В секретных документах также говорится, что Зеленский якобы "выражал гнев в отношении Венгрии, а значит, мог выражать гиперболизированные, бессмысленные угрозы".

Как Венгрия подыгрывает России

Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО. Будапешт призывает к диалогу с агрессором Москвой на выгодных России условиях.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно выступает с выгодными России заявлениями, а в ноябре прошлого года попал в скандал, когда появился на матче национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем.

В феврале текущего года Орбан призвал к немедленному прекращению огня в Украине и переходу к переговорному процессу. Венгрию в данной ситуации он назвал "голубем мира". Украине такой сценарий крайне не выгоден, поскольку Россия в такой ситуации получит замороженную войну и время на перегруппировку и новое нападение на страну.

Глава аппарата премьера Венгрии Гергели Гуляш ранее сказал, что в стране не будут арестовывать диктатора РФ Владимира Путина. Мол, в Будапеште не видят для этого "правовых оснований".

Смотрите видео о том, как Орбан изменил вектор риторики относительно войны РФ против Украины:

Вас может заинтересовать: