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"Немедленное прекращение огня": пропутинский премьер Венгрии Орбан решил поиграть в "голубя мира"

9 февраля 2023, 14:35
Венгерский премьер Виктор Орбан озвучил свою мантру о том, что в украино-российской войне нужно "немедленное прекращение огня".
Орбан, Украина
Виктор Орбан утверждает, что Венгрия входит в "лагерь мира" / коллаж фото УНИАН

Скандально известный своей пропутинской политикой венгерский премьер Виктор Орбан призвал немедленно прекратить войну России против Украины. Свое предложение он озвучил в виде поста в сервисе микроблогов Twitter.

"Важный саммит ЕС сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине. Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшую потерю человеческих жизней. Венгрия принадлежит к лагерю мира!", – говорится в тексте.

Скандальные заявления Орбана об Украине

Ранее Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление по поводу войны в Украине. Он уверен в том, что украинцы могут воевать, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами.

При этом он подчеркнул, что Венгрия уже столкнулась с опасностью быть втянутой в войну в Украине, а также пожаловался на то, что рост цен на энергоносители также толкает страну в опасном направлении.

Также в Интернете появилась фотография премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой "великой Венгрии", на которой обозначены территории, принадлежащие Украине и Румынии – Закарпатье и Трансильвания. Сам Орбан позже пытался оправдаться за свой поступок.

Другие новости:

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