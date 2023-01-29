Скандальный Орбан выболтал планы своего "закадыки" Путина насчет войны в Украине

Виктор Орбан считает, что быстрого завершения войны не будет.

Виктор Орбан / Фото УНИАН

Причиной войны в Украине является желание Владимира Путина снова переизбраться на пост президента РФ. Это следует из заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Его цитирует издание Tichys Einblich после общения венгерского политика с журналистами во время встречи в Будапеште.

Орбан уверен в том, что поражение в развязанной в Украине войне не позволит Путину победить на предстоящих президентских выборах даже с массовыми фальсификациями.

Он также считает, что быстрого завершения войны не будет и напомнил о наращивании Россией военных ресурсов – милитаризация экономики, развертывание военных производств и мобилизация мужчин в армию.

Кроме того, Орбан решил, что западное оружие украинцам не поможет. При этом друг кремлевского диктатора почему-то уверен в том, что в Украине рано или поздно закончатся человеческие ресурсы, что станет причиной окончания войны.

Ранее Орбан сделал новое скандальное заявление по поводу войны в Украине. Он уверен в том, что украинцы могут воевать, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами.

При этом он подчеркнул, что Венгрия уже столкнулась с опасностью быть втянутой в войну в Украине, а также пожаловался на то, что рост цен на энергоносители также толкает страну в опасном направлении.

Также в Интернете появилась фотография премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой "великой Венгрии", на которой обозначены территории, принадлежащие Украине и Румынии – Закарпатье и Трансильвания. Сам Орбан позже пытался оправдаться за свой поступок.

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