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"Любой ход Путина ухудшает его позицию": Данилов заявил, что мобилизация в РФ не достигла целей

Алина Дембицкая
15 мая 2023, 22:26 обновлено 15 мая, 22:26
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Секретарь СНБО подчеркнул, что в стране-агрессоре активно происходит принуждение к подписанию контрактов.
'Любой ход Путина ухудшает его позицию': Данилов заявил, что мобилизация в РФ не достигла целей
Данилов заявил, что мобилизация в РФ не достигла целей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что скрытая мобилизация в государстве-террористе России не достигла ожидаемых результатов. Любое решение, которое принимает руководство РФ, лишь усугубляет их ситуацию.

Как отметил Данилов на своей странице в Twitter, сейчас в РФ продолжается вторая волна скрытой мобилизации. В стране-агрессоре активно происходит принуждение к подписанию контрактов, формированию так называемых национальных батальонов, распространяют рекламу Минобороны России.

"Кремль стоит перед выбором между необходимостью объявления мобилизации и угрозой внутреннего недовольства", - написал секретарь СНБО.

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Он отметил, что в такой ситуации любое решение будет иметь негативное последствие для российского диктатора Владимира Путина.

"Тенденция необратимого характера – любой ход Путина ухудшает его позицию", - подчеркнул Данилов.

Война России против Украины

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Как отметил президент Владимир Зеленский, украинское государство впереди ждут главные сражения в развязанной страной-агрессором Россией войне. Нужно освободить своих людей из российской неволи и восстановить территориальную целостность.

"Мы должны освободить нашу землю и наших людей из российской неволи. Мы должны восстановить полную линию нашей государственной границы – как на суше, так и на море", - подчеркнул Зеленский.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник подчеркнул, что война в Украине может завершиться до конца 2023 года. По его словам, главным вопросом остается то, предоставят ли Украине ракеты дальнего действия и истребители западного образца. И оно должно быть решено уже сейчас. Получение Украиной этого вооружения будет способствовать завершению войны.

Смотрите видео о том, есть ли прямой приказ спецслужбам Украины не убивать Путина:

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война в Украине Алексей Данилов война России и Украины
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