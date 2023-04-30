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Впереди Украину ждут главные битвы этой войны – Зеленский

Андрей Ганчук
30 апреля 2023, 17:11 обновлено 30 апреля, 17:11
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Украина должна полностью восстановить свою территориальную целостность – как на суше, так и на море, сказал глава государства Владимир Зеленский.
Зеленский, ВСУ
Украину ждут решающие битвы - Зеленский / Коллаж скриншот YouTube, АрмияInform

Украинское государство впереди ждут главные сражения в развязанной страной-агрессором Россией войне. Нужно освободить своих людей из российской неволи и восстановить территориальную целостность. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в воскресенье, 30 апреля, во время участия в мероприятиях по случаю Дня пограничника Украины украинский гарант сказал о том, что впереди государство ждут главные битвы этой войны.

По словам президента, Украине нужно освободить своих людей из российской неволи и полностью восстановить территориальную целостность государства.

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"Мы должны освободить нашу землю и наших людей из российской неволи. Мы должны восстановить полную линию нашей государственной границы - как на суше, так и на море", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Контрнаступление армии Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что силы обороны Украины проведут контрнаступательную операцию для того, чтобы освободить все свои территории, включая Крым. По словам гаранта, успех военной операции зависит от поддержки союзников на Западе.

Бывший советник руководителя Офиса президента, военнослужащий Виктор Андрусив в интервью Главреду сказал, что для освобождения оккупированного Крыма ВСУ нужно выйти к Азовскому морю и разбомбить Крымский мост. Оккупанты РФ попадут в окружение, а украинским войскам в таком случае даже не понадобится заходить на полуостров. Однако за Донбасс, считает Андрусив, придется серьезно воевать.

Бывший советник Банковой Алексей Арестович полагает, что после того, как ВСУ выйдут к Азовскому побережью, украинская армия начнет наносить удары по военным объектам войск РФ в оккупированном Крыму. По мнению Арестовича, ВСУ сокрушат Крымский мост и Черноморский флот.

Смотрите видео Главред - Андрусив рассказал об особенностях контрнаступления армии Украины

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