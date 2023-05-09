"Путин не остановился бы": Данилов назвал страну, которую РФ планировала "освобождать" после Украины

Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас государство-оккупант Россия не имеет никакого успеха на фронте.

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Данилов назвал страну, которую РФ планировала "освобождать" после Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Если бы страна-агрессор Россия смогла захватить Украину, то российский диктатор Владимир Путин не остановился бы только на нашем государстве. Следующей целью оккупантов стал бы Казахстан. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Я с уверенностью могу сказать о том, что если бы у Путина получилось захватить территорию нашей страны, то следующим был бы Казахстан. Более того, он бы не остановился ни перед Арменией, ни перед другими странами", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас государство-оккупант государство-оккупант не имеет никакого успеха на фронте. Так, россияне пытаются захватить Бахмут и несут огромные потери, но украинские защитники мужественно держат город-крепость. Данилов подчеркнул, что это "город нашей чести, нашей гордости и наших героев".

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Он также прокомментировал визит президентов Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, премьер-министра Армении и белорусского диктатора на парад в Москву.

"Не знаю, что их побудило туда приехать. Посмотрим, как дальше будут разворачиваться события", - сказал он.

Как прошел парад на 9 мая в Москве

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин на параде 9 мая на Красной площади в Москве выступил со своей привычной пропагандистской программой – обвинил во всех бедах Украину, западный мир и размечтался о, мол, "победах" российских оккупантов. Между тем череда событий, которые происходили во время мероприятия, выглядели странно – то Шойгу шатался в машине, то был замечен охранник Путина, несший чемоданчик за диктатором.

Между тем в сети саркастически показали, каким должен быть парад в Москве на 9 мая. Пользователи высмеяли "победобесие" в России и предложили свою версию того, как должен происходить парад. Сеть взорвалась мемами.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал проведение "парада Победы" в Москве 9 мая – на следующее утро после устроенного оккупантами РФ ракетного обстрела Украины. Он подчеркнул, что Путин вместе с некоторыми главами бывших советских республик является "соучастником и наблюдателем на трибунах лицемерия". Представитель ОП напомнил о том, что ранее РФ ударила по мирным жителям Украины 25 крылатыми ракетами.

Смотрите видео о том, как прошел самый позорный парад победы за всю историю РФ:

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