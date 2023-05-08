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Кто может взять бразды правления в свои руки после Путина: Киселев удивил подробностями

Алина Дембицкая
8 мая 2023, 22:31 обновлено 8 мая, 22:33
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Вполне вероятно, что самые влиятельные люди - это те, о которых мы даже не слышали и не знаем, подчеркнул аналитик.
Евгений Киселев, Путин
Киселев рассказал, кто может взять бразды правления в РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, Совбез РФ

Несмотря на то, что приспешник российского диктатора Владимира Путина и секретарь Совбеза страны-агрессора России Николай Патрушев считается влиятельной фигурой, вероятно, что это не совсем так. Об этом в интервью Главреду рассказал журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев.

"Мне неизвестно, насколько на самом деле влиятельный Патрушев. Я не исключаю, что на самом деле он не такой влиятельный. Вполне вероятно, что самые влиятельные люди - это те, о которых мы даже не слышали и не знаем. Или же очень мало слышали", - сказал аналитик.

Как отметил Киселев, по его информации, весьма влиятельным является Ковальчук-младший, Кирилл, который вообще не занимает никакой формальной должности в Кремле, но является там чуть ли не полноправным хозяином.

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"И распоряжается и главой администрации Вайно, и его заместителем Кириенко, и командует другими людьми, а так он всего-навсего сын одного из братьев Ковальчуков, старых друзей Путина. Насколько это соответствует действительности - я не знаю, но в российской исторической традиции такое бывало. И люди, которые либо вообще не занимают никакой должности или занимают какую-то неприметную, становятся фигурами номер два при действующем правителе. Возможно все", - подчеркнул он.

Кто такой Евгений Киселев?

Евгений Алексеевич Киселев — 15 июня 1956, Москва, Российская РФСР, СССР) - российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий, пишет Википедия.

В РФ уже ищут преемника Путина

Напомним, недавно генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки заявил, что российские элиты активно занялись поиском преемника Владимира Путина. Это происходит на фоне провалов на фронте и ухудшения состояния здоровья хозяина Кремля. Подавляющее большинство в элитах понимает, что выиграть войну в Украине невозможно.

Ранее военный аналитик и писатель Стив Стразерс заявил, что есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина. Он не исключил, что в случае смерти Путина его потенциальными преемниками могут быть Сергей Иванов, бывший министр обороны, и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

Как отметил генерал-лейтенант, отставной офицер Сухопутных войск США Бен Ходжес, независимо от того, кто станет преемником российского диктатора Владимира Путина на посту президента страны-агрессора России, ему будет чрезвычайно сложно превзойти нынешнего главы Кремля.

Смотрите интервью Евгения Киселева, который рассказал, грозит ли РФ военный переворот и кто может спасти Путина в случае проигрыша в войне:

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