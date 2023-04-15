Ходжес заметил, что нельзя исключать возможность распада РФ или отделения некоторых ее территорий.

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Ходжес рассказал, может ли преемник Путина превзойти нынешнего главу Кремля / скриншот видео t.me/news_kremlin

Независимо от того, кто станет преемником российского диктатора Владимира Путина на посту президента страны-агрессора России, ему будет чрезвычайно сложно превзойти нынешнего главу Кремля. Такое мнение высказал генерал-лейтенант, отставной офицер Сухопутных войск США Бен Ходжес.

"Кто бы ни пришел после Путина, хуже уже быть не может. Иногда мы слышим, как люди говорят, что следующий парень может быть еще страшнее. Я в этом сильно сомневаюсь. Он может быть таким же, но я не думаю, что кто-то может переплюнуть Путина с точки зрения потерянных жизней и разрушений", - отметил Ходжес в интервью изданию "Гордон".

По его словам, нельзя исключать возможность распада РФ или отделения некоторых ее территорий, поэтому следует быть готовым к такому развитию событий.

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"Будут некоторые республики, которые захотят остаться связанными с Россией, и всегда останется сама Россия, но, с другой стороны, есть Чечня и другие республики, которые не хотят оставаться с Россией и первыми воспользуются шансом после ее поражения", - сказал бывший командующий американскими войсками в Европе.

Также Ходжес отметил, что Запад должен больше думать о последствиях массовой миграции беженцев, а также о контроле над ядерным оружием и энергетической инфраструктурой.

"США или другие страны не должны пытаться повлиять на распад России. Но мы, безусловно, должны готовиться к последствиям", - добавил он.

Напомним, недавно генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки заявил, что российские элиты активно занялись поиском преемника Владимира Путина. Это происходит на фоне провалов на фронте и ухудшения состояния здоровья хозяина Кремля. Подавляющее большинство в элитах понимает, что выиграть войну в Украине невозможно.

Ранее военный аналитик и писатель Стив Стразерс заявил, что есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина. Он не исключил, что в случае смерти Путина его потенциальными преемниками могут быть Сергей Иванов, бывший министр обороны, и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

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