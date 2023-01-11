glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Страной руководит "хромая утка": в РФ панически ищут преемника Путину - СМИ

11 января 2023, 15:07
У хозяина Кремля снова проблемы со здоровьем. В январе Путин вынужден проходить срочную терапию.
Владимир Путин
Путин на излёте, элиты готовятся к большим переменам, пишет генерал СВР / скриншот с видео

Российские элиты активно занялись поиском преемника Владимира Путина или собственные пути к управлению страной. Это происходит на фоне провалов на фронте и ухудшения здоровья хозяина Кремля. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Отмечается, что подавляющее большинство в элитах понимают, что выиграть войну в Укране невозможно.

"А что будет после поражения, не знает никто, тем более верховный главнокомандующий. В случае практически неминуемого поражения Путин перестаёт быть "гарантом" для кого бы то ни было, и начало конца нынешнего президента станет прологом для большого хаоса, управлять которым едва ли возможно. Элиты готовятся к войне всех против всех", - говорится в сообщении.

По данным канала, не добавляет оптимизма и состояние здоровья Путина.

"Проблемы со здоровьем накатили с новой силой, и в январе президент вынужден, практически исчезнув с информационного поля, проходить срочную терапию. Понимание, что страной руководит "хромая утка", которая ведёт страну в пропасть, заставляет элиты рыскать глазами и искать, то ли преемника, то ли собственные пути к управлению страной (…) Путин на излёте, и элиты готовятся к большим переменам", - резюмировали на канале.

Ранее Telegram-канал Генерал СВР писал о том, что в декабре на общественных мероприятиях Путина заменял двойник. Путин заболел гриппом. Медики посоветовали ему несколько дней "не напрягаться".

Напомним, осенью СМИ писали, что сын секретаря Совбеза РФ Дмитрий Патрушев является одной из наиболее реальных кандидатур на место Владимира Путина.

Другие новости:

новости России Владимир Путин Путин новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:20

Враг перебрасывает резервы, идет на штурм: в Минобороны рассказали о боях в Соледаре

15:13

Какие 3 блюда нужно приготовить на Старый Новый год: можно узнать свою судьбу и привлечь достатокВидео

15:08

"Снова карта идет "аркан смерти": таролог предупредил киевлян об угрозе новых атак враговВидео

15:07

Страной руководит "хромая утка": в РФ панически ищут преемника Путину - СМИ

14:59

У любовницы Путина нашли элитную квартиру в Петербурге: росСМИ раскрыли деталиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:31

Американский генерал назвал главную цель РФ в войне с УкраинойВидео

14:30

Защищая Украину, погиб интернациональный чемпион по смешанным единоборствам

14:27

Пакистан отправит Украине снаряды для пушек большого калибра – The Economic TimesВидео

14:20

Сорок лет - страха нет: почему нельзя праздновать 40-летие и как отмечать без опасности для жизни

Реклама
14:03

В Курской области произошел взрыв: в стране-агрессоре пожаловались, что "дрон ранил российских военных"

14:00

С Днем дочери 2023 - теплые мамины поздравления со Всемирным днем дочери

13:46

Могут готовить к участию в войне в Украине: в Беларуси создают аналог ЧВК ВагнераВидео

13:36

Пока в пределах Украины русские войска, она не вступит в ЕС - замглавы Еврокомиссии

13:35

Зачем замораживать крупы: это поможет навсегда забыть о надоедливой проблеме

13:23

Тяжелые бои в Соледаре и Бахмуте: генсек НАТО призвал сломать ситуацию на сторону Украины военной помощьюВидео

13:10

Война в Украине: виден ли свет в конце туннеля – чат с генералом Николаем Маломужем

13:04

Мадонну обвиняют в торговле и сексуальном использовании африканских детейВидео

12:59

В Украине уничтожен подполковник РФ - командир "элитного" отряда спецназа ГРУВидео

12:57

Как отмыть микроволновку от сильных загрязнений: заблестит словно из магазинаВидео

12:53

В Украине "зажмурили" российского чиновника-оккупанта

Реклама
12:52

Мнут лапами и мурчат: почему кошки любят массажировать хозяина

12:31

ВСУ ликвидировали "зэка"-вагнеровца, который сжег 2 людей: его мать возмутилась отсутствием "почестей"ФотоВидео

12:30

Мемуары принца: Гарри описал бурное свидание с Меган Маркл в отелеВидео

12:20

Американские БМП Bradley дадут возможность для наступления ВСУ – ПентагонВидео

12:18

92 бригада получила 20 генераторов от Олега Крота и "Фундации Течия"

12:11

Военный эксперт пояснил, что означает перебрасывание врагами войск в Беларусь

11:55

Переговоры с Россией не имеют смысла, ее нужно победить на поле боя – ХоджесВидео

11:49

У Путина высказались насчет перспектив мирных переговоров Украины и РФВидео

11:44

"2023 год должен стать решающим": РФ готовит наступление в следующие несколько недель – генерал БританииВидео

11:43

Сладкая жизнь: как понять, что мед испортился и что делать со старым продуктом

11:26

Звезда фильма "Тот, кто прошел сквозь огонь" тяжело ранен в боях за СоледарВидео

11:18

Штурм Соледара превратился в "утилизацию зэков": Свитан рассказал о тяжелых боях за город

11:07

"Плюсовой температура воздуха будет везде!": мороз и холод отступят из УкраиныВидео

10:59

Бои за Соледар: в Сети раскрыли обман "вагнеровцев" с "фото из пещер"Видео

10:58

Как очистить ручки газовой плиты за 2 минуты: 3 экспресс-способа

10:44

Тошнотворную Кудрявцеву тошнит от россиянВидео

10:37

Всего 2 ложки горчичного порошка и ваш унитаз будет блестеть: как приготовить средство

10:24

Соледар не захвачен РФ: Череватый опроверг заявления оккупантовВидео

10:18

Украина освободит Крым до конца августа – американский генералВидео

10:15

Проживут до 100 лет и не утратят аппетит к жизни: обладателей 4-х имен судьба наградила долголетиемВидео

Реклама
10:10

"Впереди битвы и слезы, но третьей мировой не будет": Зеленский выступил на кинопремии Золотой глобус

09:41

Даже следа не останется: 3 способа, как убрать старое жирное пятно без стирки

09:33

Склад БК оккупантов детонировал всю ночь: появились фото последствий "хлопка" в МелитополеВидео

09:18

"Бавовна" в Макеевке: в Сети появились новые кадры с места ликвидации сотен российских солдатВидео

08:28

Путин хочет расколоть Запад: из-за угрозы более сильного наступления стоит усилить помощь Украине – БолтонВидео

08:25

"Как в Северодонецке и Лисичанске": генерал рассказал, что происходит в Бахмуте и Соледаре

08:10

Блэкаут откладывается: почему российские обстрелы уже не настолько страшны для энергетикимнение

07:37

День ангела Натальи 2023 – теплые поздравления в стихах и прозе с днем ангела Натальи

07:28

Турция тайно поставляет Украине свои кассетные боеприпасы – Foreign Policy

07:24

В России при странных обстоятельствах погиб топ-чиновник

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять