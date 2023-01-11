Страной руководит "хромая утка": в РФ панически ищут преемника Путину - СМИ

У хозяина Кремля снова проблемы со здоровьем. В январе Путин вынужден проходить срочную терапию.

Путин на излёте, элиты готовятся к большим переменам, пишет генерал СВР / скриншот с видео

Российские элиты активно занялись поиском преемника Владимира Путина или собственные пути к управлению страной. Это происходит на фоне провалов на фронте и ухудшения здоровья хозяина Кремля. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Отмечается, что подавляющее большинство в элитах понимают, что выиграть войну в Укране невозможно.

"А что будет после поражения, не знает никто, тем более верховный главнокомандующий. В случае практически неминуемого поражения Путин перестаёт быть "гарантом" для кого бы то ни было, и начало конца нынешнего президента станет прологом для большого хаоса, управлять которым едва ли возможно. Элиты готовятся к войне всех против всех", - говорится в сообщении.

По данным канала, не добавляет оптимизма и состояние здоровья Путина.

"Проблемы со здоровьем накатили с новой силой, и в январе президент вынужден, практически исчезнув с информационного поля, проходить срочную терапию. Понимание, что страной руководит "хромая утка", которая ведёт страну в пропасть, заставляет элиты рыскать глазами и искать, то ли преемника, то ли собственные пути к управлению страной (…) Путин на излёте, и элиты готовятся к большим переменам", - резюмировали на канале.

Ранее Telegram-канал Генерал СВР писал о том, что в декабре на общественных мероприятиях Путина заменял двойник. Путин заболел гриппом. Медики посоветовали ему несколько дней "не напрягаться".

Напомним, осенью СМИ писали, что сын секретаря Совбеза РФ Дмитрий Патрушев является одной из наиболее реальных кандидатур на место Владимира Путина.

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