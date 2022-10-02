Путину ищут замену: в РФ назвали неожиданного кандидата в преемники

Владимир Путин / Скриншот

Сын секретаря Совбеза РФ Дмитрий Патрушев является одной из наиболее реальных кандидатур на место Владимира Путина.

Об этом рассказал российский политолог Аббас Галлямов в эфире телемарафона.

По его данным, Патрушев-младший выглядит приемлемой кандидатурой для большинства российских элит.

"На сегодня Патрушев (младший, - ред.) наиболее обсуждаемый и наиболее перспективный", - говорит российский эксперт.

Вместе с тем он не исключил, что Путин может готовить на свое место дочь, Екатерину Тихонову.

"Ее летом зачем-то начали пытаться раскручивать. Пока не очень активно, но ее назначили на должность, которая предполагает, там есть перспективы для раскрутки. Ее в главном объединении российских предпринимателей сделали главной в комиссии по импортозамещению. Поскольку эта ключевая тема для российской экономики в условиях санкций, то, в принципе, это тема для раскрутки", - добавил Галлямов.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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