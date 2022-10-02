Путину ищут замену: в РФ назвали неожиданного кандидата в преемники

В Кремле ищут нового кандидата на пост президента РФ.
Сын секретаря Совбеза РФ Дмитрий Патрушев является одной из наиболее реальных кандидатур на место Владимира Путина.
Об этом рассказал российский политолог Аббас Галлямов в эфире телемарафона.
По его данным, Патрушев-младший выглядит приемлемой кандидатурой для большинства российских элит.
"На сегодня Патрушев (младший, - ред.) наиболее обсуждаемый и наиболее перспективный", - говорит российский эксперт.
Вместе с тем он не исключил, что Путин может готовить на свое место дочь, Екатерину Тихонову.
"Ее летом зачем-то начали пытаться раскручивать. Пока не очень активно, но ее назначили на должность, которая предполагает, там есть перспективы для раскрутки. Ее в главном объединении российских предпринимателей сделали главной в комиссии по импортозамещению. Поскольку эта ключевая тема для российской экономики в условиях санкций, то, в принципе, это тема для раскрутки", - добавил Галлямов.
Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.
В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
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