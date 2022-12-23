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Есть два кандидата: военный аналитик назвал вероятных преемников Путина

23 декабря 2022, 15:35
В случае смерти Владимира Путина его потенциальными преемниками могут стать известные политики РФ, не исключил Стив Стразерс.
Владимир Путин
Владимир Путин / Фото УНИАН

Есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина.

Военный аналитик и писатель Стив Стразерс напомнил о том, по данным источников, Путин "тяжело болен", что у него якобы последняя стадия рака и болезнь Паркинсона, что объясняет тремор ног и непроизвольную дефекацию, пишет он в колонке для НВ.

"Однако если это был единичный случай и большую часть времени он может самостоятельно передвигаться с минимальной помощью или вообще без нее, то скорая смерть не является неизбежной", — уточнил он.

Автор публикации не исключил, что в случае смерти Путина его потенциальными преемниками являются два человека: Сергей Иванов, бывший министр обороны, и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

"Есть мнение, что Медведев скорее пассивно примет эту должность, чем активно ее захватит. Никакой реальной власти у него никогда не было, поскольку несколько лет назад его понизили в должности с поста премьер-министра до заместителя главы Совета безопасности России", — пишет он.

Стразерс добавил, что реальное состояние здоровья Путина определить трудно, так как Кремль держит его на расстоянии от других людей "ради его здоровья" и чтобы избежать получения четкой информации о состоянии диктатора.

Ранее сообщалось о том, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.

При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.

Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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