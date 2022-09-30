Болезни Путина: почему он странно двигается и что известно о диагнозе

Что известно о болезнях Владимира Путина / politolog.net

Движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.

При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать. Об этом идет речь в программе Гроши под названием "Тайная жизнь матрешки".

Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

В программе напоминается, что у Путина специалисты не исключают признаки болезни Паркинсона.

Также ранее было опубликовано видео со встречи Путина с Сергеем Шойгу. Тогда хозяин Кремля крепко вцепился руками в стол.

"Выглядит все это максимально неестественно. Как будто президент России не может поднять правую руку", - подчеркнули авторы материала.

Они добавили, что у Путина явно проявляется хромая походка, а также плохо работающие руки.

"Откровенно разваливающееся первое тело", - добавили журналисты.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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