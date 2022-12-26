"Двойник лихо скакал по бронетехнике": СМИ рассказали о новых проблемах Путина со здоровьем

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин был личным "адъютантом" вождя, поэтому организовал визит Путина в Тулу и способствовал его ротации с двойником.

Путин в Туле залез на танк. СМИ пишут, что это был двойник президента РФ / скриншот

Хозяин Кремля Владимир Путин заболел гриппом, поэтому в ряде общественных мероприятий вместо него участвовал двойник. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

На прошлой неделе президент РФ резко поменял планы и вместо Нижнего Тагила и Екатеринбурга посетил Тулу. Планы поменяли из-за ухудшения здоровья - Путин заболел гриппом. Медики посоветовали ему несколько дней "не напрягаться". Отменить выездные мероприятия Путин не мог, поэтому был организован визит в Тулу.

"Надо сказать, что выбор на Тулу пал конечно не случайно. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин не просто бывший охранник Путина, он лично в былые годы фактически руководил Службой безопасности президента и был личным "адъютантом" вождя. Дюмин без особых проблем организовал визит Путина в Тулу и, как доверенный человек, посвященный в нюансы организации безопасности первого лица, способствовал свободному перемещению и ротации Путина с двойником президента", - говорится в сообщении.

По данным канала, Путин практически не участвовал в мероприятиях.

"В основном его заменял двойник, который лихо скакал по бронетехнике и ходил вприпрыжку по лестницам, явно переигрывая, поэтому не все отснятые кадры во время вояжа президента попали в эфир (…) Выходные президент провел в покое и к вечеру воскресенья даже почувствовал себя значительно лучше. Грипп у Путина, вероятно, проходит, чего не скажешь о онкологии, болезни Паркинсона, шизоаффективном расстройстве и других заболеваниях президента, которые создают для него неблагоприятные перспективы уже в ближайшем будущем", - резюмировали на канале.

Двойники Путина

Британское бульварное издание-таблоид Daily Star со ссылкой на свои источники в разведывательном управлении MI6 писало, что российский диктатор Владимир Путин, по всей вероятности, умер, а верхушка Кремля замалчивает эту информацию от общества, активно используя для публичных выступлений его двойников.

Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер говорил, что президент России Владимир Путин скорее всего имеет двойников, а настоящему хозяину Кремля делают пластические операции, чтобы он был похож на них.

По словам пластического хирурга, сейчас сложно сказать, как узнать настоящего Путина.

"Отмечу лишь одно: очень сложно изменить форму ушной раковины. Нос, глаза и все остальное гораздо проще переделать, чем уши", - сказал Слоссер.

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