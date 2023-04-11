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"В ближайшее время россияне начнут убегать": Свитан рассказал о боях за Бахмут

Алина Дембицкая
11 апреля 2023, 19:44 обновлено 11 апреля, 19:44
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Если ВСУ начнут наступление в районе Бахмута и Белогоровки, то российские войска не смогут удержаться там, подчеркнул военный эксперт.
'В ближайшее время россияне начнут убегать': Свитан рассказал о боях за Бахмут
Свитан рассказал о боях за Бахмут / коллаж 59 ОМПБр, Главред

Пока вся Украина в ожидании контрнаступления ВСУ, российские захватчики начали понимать реальную опасность, а потому готовятся бежать из Бахмута. Об этом свидетельствует заявление главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который в панике известил, что для будущего контрнаступления Украина собрала до 400 тысяч человек личного состава. Об этом заявил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан, пишет УНИАН.

По словам Свитана, если Вооруженные силы Украины начнут наступление в районе Бахмута и Белогоровки, то обстановка для обороны станет очень сложной, и российские оккупационные войска не смогут удержаться там.

"Проблема у Пригожина та, что он прекрасно знает свое положение на данный момент в районе Бахмута. Особенно после того, как они вышли за Бахмут в сторону Славянска. И он примерно представляет, что ему нужно будет говорить русским, почему он побежал. В ближайшее время он начнет убегать", - заявил эксперт.

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Как отметил полковник ВСУ в запасе, одного корпуса хватит для того, чтобы Пригожин просто побежал, то есть его организованная преступная группировка. Поэтому "повар Путина" сейчас и рассказывает о готовой к наступлению 400-тысячной украинской армии, чтобы оправдать свой побег.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Битва за Бахмут

Недавно командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал о том, что происходит в самой горячей точке на фронте. По его словам, ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции.

Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, российские оккупационные войска в своих попытках захватить город Бахмут Донецкой области используют самые профессиональные подразделения, однако несут огромные потери.

К слову, 11 апреля стало известно, что бойцам Вооруженных сил Украины удалось отбить у российских оккупантов посадку, которая обеспечивает проезд в Бахмут Донецкой области. Украинские защитники отбили у врага посадку в 500 метров. При этом соседнее подразделение сумело удержать окопы, обеспечивающие проездность дороги на Бахмут.

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