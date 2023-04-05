'Российские генералы готовят жест доброй воли': Свитан рассказал о неизбежном 'котле' в Крыму

Эксперт подчеркнул, что на протяжении веков любая армия, которая подходила к Крыму с материковой части, уничтожала армию, которая находилась на полуострове.

Российские генералы планируют уход из Крыма / коллаж скриншот YouTube, 28 ОМБр

Российские оккупационные войска продолжают наращивать оборонные способности на Херсонском на Запорожском направлениях. Именно через эти регионы пролегает сухопутный коридор в Крым, который является основной артерией для переброски войск и техники. Тогда как Крымский мост не может удовлетворить потребности оккупантов в перевозке достаточного количества сил и средств. Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

Как отметил Свитан в эфире 24 канала, на протяжении веков любая армия, которая подходила к Крыму с материковой части, уничтожала армию, которая находилась на полуострове.

"С военной точки зрения, удержать Крым невозможно. Это "котел", и любая армия, которая имеет определенные сила и средства, заходя на полуостров, его зачищает", - пояснил военный эксперт.

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Как отметил Свитан, именно поэтому для захватчиков жизненно важно удерживать этот сухопутный коридор, чтобы Вооруженные силы Украины не подошли к Крыму и не зачистили его от вражеской армии.

"Они будут пытаться удержать Херсонскую и Запорожские области – "кишку" фронта. Но, с военной точки зрения, сделать это практически невозможно", - уверен военный эксперт.

По его словам, сложности с удержанием этого участка связаны с тем, что фронт имеет небольшую глубину – 100 километров. А в тылу у врага – Азовское и Черное моря.

"Они прижаты на ширине фронта около 600 километров этим к морям. Переброска техники и боеприпасов и управление резервами на такой глубине невозможна", - подчеркнул полковник ВСУ.

Как отметил Свитан, захватчики это прекрасно понимают, поэтому пытаются перейти к глухой обороне с элементами построения инженерно-технических сооружений для отхода.

"Скорее всего, российские генералы планируют такой отход, некий "жест доброй воли" после начала наступательных действий украинских сил в сторону Азовского побережья", - подчеркнул Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что армия собирается освободить захваченный Россией Крым. По данным разведчиков, на полуострове серьезно изменились настроения. После преступлений российских оккупантов в Украине свою политическую позицию поменяли даже те, кто поддерживал режим Путина.

Как отметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, перелом в войне против России может наступить в начале лета, когда ВСУ соберут достаточно ресурсов для крупного контрнаступления. По словам эксперта, Россия до тех пор не будет иметь сверхмощных ресурсов, чтобы сдержать наступательные действия ВСУ, особенно бронетанковых сил, которые Украина сегодня получает.

Ранее российский адвокат и правозащитник Николай Полозов заявил, что российские элиты поймут, что они "пойдут на дно" вместе с Путиным в тот момент, когда российская оккупационная армия потеряет Крым. Он подчеркнул, что в этот момент окружение диктатора может даже задуматься о том, чтобы передать его под суд.

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