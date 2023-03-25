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Режим Путина рухнет после того, как ВСУ возьмут Крым – Сотник

25 марта 2023, 04:00
Действия директора страны-агрессора Путина – буря в стакане воды, исторически он уже потерпел поражение, считает журналист Александр Сотник.
Путин, Сотник
Падение режима Путина мы увидем уже вэтом году - Сотник / Коллаж скриншот YouTube, Главред

Глава Кремля Владимир Путин имитирует активную деятельность, однако он уже потерпел поражение. Освобождение армией Украины оккупированного Крыма заставит обрушиться его архитектуру власти. Все произойдет уже в текущем году. Об этом заявил журналист, публицист и писатель Александр Сотник.

В чате на Главреде он рассказал о том, что конструкцию власти в стране-оккупанте России заставит обрушиться освобождение силами обороны Украины захваченного Крыма.

По словам писателя, Путин пытается имитировать бурную деятельность, но на самом деле он уже проиграл. Крушение его власти произойдет уже в этом году.

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"Взятие ВСУ Крыма – это то, что заставит обрушиться эту конструкцию. Сейчас, как я уже сказал, Путин имитирует активную жизнедеятельность. Он пытается цементировать эту конструкцию и своей активностью, и тем, что он от своих целей не откажется. Но это всё буря в стакане воды. Исторически он уже проиграл. Поэтому такой взмах крыльев бабочки или падение костяшки, вызывающее принцип домино, – это дело времени. Причём не такого уж долгого – мы всё это увидим уже в этом году", - подчеркнул Александр Сотник.

Смотрите чат с Александром Сотником на Главреде

Возвращение Крыма в Украину

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что армия собирается освободить захваченный Россией Крым. По данным разведчиков, на полуострове серьезно изменились настроения. После преступлений российских оккупантов в Украине свою политическую позицию поменяли даже те, кто поддерживал режим Путина.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес полагает, что ВСУ могут освободить Крымский полуостров до конца лета. По его словам, для реализации операции силам обороны Украины нужно дальнобойное оружие.

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что у армии Украины будет два сценария освобождения Крыма. Первый предусматривает уничтожение военных объектов РФ на полуострове при помощи дальнобойного оружия и с последующим окружением оккупационных войск. Второй – фронтальный заход ВСУ в Крым. Первый вариант является более предпочтительным, поскольку при втором полуостров может стать вторым Донбассом.

Война России против Украины:

ВСУ Владимир Путин Александр Сотник новости Крыма война России и Украины
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