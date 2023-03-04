Война продолжится даже после возвращения Крыма и Донбасса, распад России займет до 10 лет – Свитан

Армия Украины разрушит Крымский мост и всю логистику России в Крыму, в результате чего российские войска попадут в оперативное окружение, сказал Роман Свитан.

Войскам России придется бежать из Крыма под давлением ВСУ, но война на этом не закончится – Свитан / Главред

Украина готовится к масштабной контрнаступательной кампании, которая ожидается уже этой весной. Армия намерена освободить все свои территории, захваченные оккупационными войсками России за годы войны. Один из главных приоритетов Киева – возвращение Крымского полуострова, который уже девять лет находится под оккупацией Москвы. Вопреки угрозам агрессора России, Украина настроена решительно и ждет подходящего момента для нанесения удара.

В интервью Главреду полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан назвал сценарии освобождения Украиной Крыма, объяснил, как ВСУ могут разрушить Крымский мост и уничтожить Черноморский флот РФ, рассказал, почему поражение России в войне не приведет к краху режиму Владимира Путина и сделал прогноз о выходе Украины на границы 1991 года.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес на днях заявил, что Украина может освободить Крым до конца августа этого года. Как бы вы могли оценить такой прогноз?

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Такой сценарий возможен. Все зависит от количества военной техники, которая будет передаваться. Без западной помощи мы не сможем так быстро освободить Крым. Если Запад передаст Украине запрашиваемые средства и технику, помощь в обязательном порядке должна включать и дальнобойные ракеты.

На мой взгляд, есть два сценария для ВСУ.

Первый – уничтожение ракетами дальнего радиуса 150 российских гарнизонов в Крыму. Если нам дадут дальнобойные ракеты и авиацию, мы уничтожим эти гарнизоны с воздуха. Возможное получение дальнобойных ракет типа ATACMS приведет к тому, что россиянам нечем будет защищаться. Им придется уходить, поскольку они в Крыму попадут в оперативное окружение. После этого украинские войска зайдут на полуостров.

В таком случае ВСУ понадобится меньше боеприпасов и военной техники для выполнения задач по зачистке Крыма, поскольку там появятся условия, при которых могут работать штурмовые бригады.

Второй сценарий предусматривает фронтальный заход украинских войск в Крым. Однако тогда ситуация будет как на Донбассе – придется перемалывать весь полуостров. В случае, если дальних систем поражения нам так и не дадут, понадобится очень много легкой и тяжелой военной техники, артиллерии и боеприпасов к артиллерии.

План Ходжеса, который предложил в качестве сценария для ВСУ вариант с дальнобойными ударами по военным объектам России в Крыму, контролем над трассами на Перекопском перешейке и разрушением моста, ближе всего к первому варианту?

Да, первый – щадящий сценарий. Тогда Крым останется целым и невредимым, с малыми потерями. Это самый лучший вариант развития событий.

Предположим, что ВСУ подошли вплотную к Крыму. Полуостров оказался в изоляции – у Перекопского перешейка идут бои, а Крымский мост под огневым контролем HIMARS. Получается, российские войска могут пойти на новый "жест доброй воли"?

У них не будет другого выхода. Дело в том, что армия в условиях разрушенной логистики продержится максимум 2 недели. Закончатся так называемые армейские запасы, которые есть у каждого подразделения. Спустя две недели они превратятся просто в кучу людей в зеленом, а некоторые уже даже в гражданке, которые перестанут быть военной силой.

В Крым зайдут штурмовые группы – Нацгвардия, Нацполиция, СБУ, которые будут проводить мероприятия. Когда российские военные примут участие в фильтрации, их вычислят. Поэтому им однозначно придется уйти.

Как вы думаете, что ждет Крымский мост? Часто мы слышим, что эстакаду сложно разрушить, но в то же время можно повредить настолько, чтобы для военной логистики мост уже не использовался.

Разрушить можно все что угодно. Вопрос в количестве и качестве боеприпасов, которые применяются. Мосты можно сокрушать ракетами М31 при использовании РСЗО HIMARS и даже ракетами М1. Сложно, но возможно.

Крымский мост построен по определенной технологии. Мы видели, как воздушным потоком срывается его ферма. Конструкции просто лежат, это антисейсмическая постройка. Поэтому его легко разрушить взрывом. Подобные мосты нельзя сравнивать с советскими эстакадами – такими, как, к примеру, в районе Херсона, которые долбили несколько месяцев, а они выстояли. Речь идет о разной конструкции.

Впрочем, ракеты М31 не достанут до Крымского моста. А вот ATACMS дотянутся. У ATACMS в три раза больше боевая часть, чем у ракеты М31. Если у М31 она составляет 90 кг, то у ATACMS – 225 кг. Работать по мостам могут и ракеты Storm Shadow, причем они способны разрушить мост практически с первого удара.

Что нужно Украине – разрушить Крымский мост или очень сильно его повредить?

Оптимальный вариант – разрушение Крымского моста. Сделать так, чтобы у россиян и мысли не возникло, что его можно как-то восстановить. Сейчас начались процессы в земной коре, особенно в районе Турции. Дальше как раз идет разгон между Крымом и Таманью. Поэтому, я думаю, что природа сама разрушит мост еще до того, как нам дадут дальнобойное оружие.

Россия строит оборонительные сооружения в Крыму и отправляет туда даже военнослужащих срочной службы. Как российские войска собираются удерживать оккупированный полуостров?

Они надеются, что ВСУ не будут разрушать Крымский мост, не выйдут на Азовское побережье, не перережут сухопутный коридор и не уничтожат Черноморскую флотилию, сохранив возможность кораблями доставлять необходимое их войскам вооружения и боеприпасы. Пытаются верить, что Украина не будет сбивать их транспортные самолеты с боеприпасами над Крымом. Поэтому россияне в надежде строят оборонительные редуты.

Но освобождение Крыма будет комплексной операцией. Мы однозначно разрушим Крымский мост. Потопим Черноморскую эскадру – это получится очень легко после того, как передадут те же ракеты Storm Shadow. Корабль является очень хорошей целью, а уничтожение крейсера "Москва" хорошо показало, что российская корабельная ПВО против ракет абсолютно бесполезна. Крейсер "Москва" был основной машиной российского флота, а две ракеты ее потопили. Так же будет потоплен и Черноморский флот. Все военные самолеты, которые будут летать над Крымом, мы тоже собьем.

Украинские войска обрежут все системы логистических поставок, после чего войска РФ окажутся в оперативном окружении. Подчеркну, что их хватит максимум на две недели.

Скажите, а может ли Москва применить в Крыму такую тактику, как на Донбассе и отправить в Крым значительное количество своих сил?

Дело в том, что как раз на Донбассе они и могут применять такую тактику. Потому что за Донецкой и Луганской областями 7 000 километров российского тыла. Ну и, конечно, логистика.

Но в Крыму другая ситуация – это мешок. Без Крымского моста они попадают в оперативное окружение, и ни один военный никогда в жизни не хотел бы попасть в такую ситуацию. Это очень ущербное положение. Российские военные, которые находятся в Крыму, практически смертники.

Крымский мост как-то решил эту проблему. Однако его очень легко разрушить, поскольку эстакада находится в сейсмической зоне – там нельзя было строить кондовые сооружения. Их бы сразу развалило.

Какие перспективы открывает для Украины освобождение Крыма?

Речь идет не о перспективах, а дальнейшей реализации планов. Крым – только часть территории, которую мы освободим. Основная часть – Донбасс. Донецкую и Луганскую области будет намного сложнее освободить, чем Крымский полуостров. Освобождение Крыма – ликвидация российской группировки в тылу ВСУ.

Нельзя работать над деоккупацией Донбасса, если в тылу находится группировка противника. Мы помним, как было год назад, когда наша донецкая группировка удерживала фронт со стороны России, а из Крыма в тыл зашли российские военные. Тогда нам пришлось отступать.

Для того чтобы обеспечить тыл украинским войскам, которые наступают на Донбассе, нужно, в первую очередь, обязательно зачистить Крым. И уже после этого следует заниматься Донбассом.

Американский генерал в отставке Бен Ходжес также предположил, что после освобождения Украиной захваченного Крыма произойдут изменения в России, после которых российские войска уже не будут воевать на Донбассе. Вы согласны с его мнением?

Я не согласен с таким мнением. Российская Федерация – большая страна и территория, на которой проживает более 100 миллионов человек. Все понимают, что Крым и Донбасс – украденные территории Украины, поэтому их потеря не приведет к каким-либо катаклизмам. Даже полный вывод российских войск из Украины или их тотальный разгром не пошатнет российские скрепы, ведь это не их земля. Хотели завоевать – ну, не шмогла.

Информационное пространство в России может еще долго проработать в таком режиме. К тому же они могут подать свой проигрыш в качестве якобы большой победы и,мол, удержания НАТО на границах с Россией. Но, дескать, ни пяди российской земли не отдали. Они развернут новый информационный финт – та же Скабеева придумает пугалку.

Более того, потеря Крыма и Донбасса не ударит по режиму Путина в России. Ударом по его власти может стать только внешнее давление при помощи санкций – полное отсечение российской экономики от мировой, финансовых рынков, аресты всего имущества за рубежом. Превращение России в нищую страну, с режимом правления, как в Северной Корее.

Впрочем, КНДР – маленькое государство на подпитке Китая. Россия – очень большая и многонациональная страна. Она сразу развалится после того, как иссякнет финансовый поток в регионе, благодаря которому идет обеспечение местных властей. Только такая ситуация может привести к падению режима Путина с последующим развалом Российской империи. Ни один военный фактор не приведет к удару по российскому режиму.

Получается, даже если силы обороны Украины выйдут на границы 1991 года, война в каких-то формах будет продолжаться? Что тогда делать ВСУ – заходить на территорию России, строить буферные зоны?

Выход Украины на границы 1991 года однозначно не приведет к завершению войны. Граница 1991 года станет новой линией 1000-километрового фронта. Она будет проходить по территориям 5 регионов – Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Украине нужно будет создать из этих пяти областей демилитаризованную зону. Следует выстроить войска вдоль линии фронта с определенными средствами поражения дальнего радиуса действия на глубину 100-150 километров, чтобы можно было поражать движущуюся военную цель. Вот, что можно назвать демилитаризацией.

Подчеркну, что следующим этапом станет уничтожение российской экономики путем санкций, которые должны привести к развалу России. В подобной ситуации будет уже некому идти воевать в Украину. Война потеряет свой смысл.

Когда и в какие сроки закончится война?

Силы обороны Украины выйдут на границы 1991 года уже в этом году, если сохранится текущая динамика поставок вооружений. Если оружие будет поступать так же, как в январе-феврале. При условии сохранения нынешней динамики передачи оружия, до конца 2023 года к Рождеству Христовому, 25 декабря, мы будем праздновать первый этап победы.

Но это только первый этап – зачистка нашей территории от оккупации России. Второй этап войны должен предусматривать полный развал России с ликвидацией давления на нашу границу с Россией или с этими 5 областями, которые после распада РФ могут стать республиками. Процесс развала России может затянуться на срок от нескольких до 10 лет.