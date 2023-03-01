ВСУ могут освободить Крым до конца августа, следом рухнет фронт РФ на Донбассе – Ходжес

Запад должен оказать Украине необходимую военную помощь – дальнобойное вооружение, которое позволит изолировать полуостров Крым, сказал Бен Ходжес.

После освобождения Крыма российские оккупанты на Донбассе воевать уже не будут - Ходжес / Коллаж УНИАН, 93 ОМБр

Силы обороны Украины способны освободить оккупированный Крым до конца августа. Западный мир должен предоставить дальнобойное высокоточное вооружение, чтобы появилась возможность изолировать полуостров. Как только ВСУ вернут Крым, произойдет ряд событий в стране-агрессоре России, и оккупанты на Донбассе воевать больше не будут. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

В интервью Эспрессо он рассказал о том, что Украина способна до конца августа провести деоккупацию Крыма. Для этого нужно невероятное мужество украинских военных, которые ведут бои с захватчиками в районе Бахмута, и дальнобойное высокоточное вооружение от Запада.

"Прежде всего, ничего не будет достигнуто, если все будут настроены негативно, поэтому нам нужно позитивное лидерство, которое видит потенциал и возможности. Поэтому я абсолютно согласен, что Крым может быть освобожден до конца этого лета, до конца августа, но это, конечно, потребует невероятного мужества украинских солдат, воюющих в районе Бахмута, чтобы продолжать останавливать российские атаки. И конечно, Запад должен оказать необходимую помощь, включая высокоточное оружие большой дальности, которое может помочь изолировать Крым, а затем сделать его непригодным для российских войск. Я настроен оптимистично и согласен с генералом Будановым", - отметил Ходжес.

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По его мнению, украинской армии в первую очередь нужно освободить Крым, а не Донбасс. Как только ВСУ вернут полуостров под контроль Киева, в России произойдет множество изменений. Оккупанты на Донбассе уже не захотят продолжать боевые действия.

"Я согласен, что Крым является приоритетом. Это то, что мы назвали бы решающим, потому что Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия удерживает Крым. Киев не должен подвергаться никакому давлению относительно того, чтобы отказаться от Крыма, иначе мы будем разговаривать с вами через три года во время следующей волны российской войны против Украины. Я думаю, что как только Крым будет освобожден, произойдет много изменений с российской стороны, и российские войска, и эти так называемые сепаратисты на Донбассе не будут иметь большого энтузиазма продолжать воевать. Поэтому я не вижу это как освобождение Крыма, а потом переговоры по Донбассу, я вижу это как освобождение Крыма, а затем освобождение Донбасса", - подчеркнул Бен Ходжес.

Возвращение Крыма в Украину

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что Украина в любом случае освободит оккупированный в 2014 году Россией Крым.

По данным разведки, даже у лояльного к российскому правящему режиму населения поменялись взгляды после зверств захватчиков РФ в Украине.

Бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий, экс-руководитель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что Крым будет освободить сложнее, чем Донбасс. Как полагает Тука, Крымский полуостров – сложная территория, на которую ВСУ тяжело будет зайти.

Генерал США Бен Ходжес отметил, что украинская армия может изолировать Крым дальними высокоточными ударами. Тогда будут рассечены коммуникации российских оккупантов и они не смогут там находиться. После этого ВСУ могут уже зайти на Крымский полуостров.

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Контрнаступление армии Украины: