Удары ракетами и атака на перешейки: Ходжес предложил план освобождения Крыма

План освобождения захваченного РФ Крыма опубликовал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.
Своими мыслями он поделился в Twitter. При этом американский военачальник опубликовал примерную схему освобождения полуострова ВСУ.
По его мнению, украинская армия может атаковать Крым - изолировать полуостров с помощью дальнобойных ударов, прервав коммуникации российских сил.
"Приоритет: нанести высокоточный удар, чтобы изолировать Крым, а затем сделать его непригодным для российских сил. Выгоните Черноморский флот из Севастополя точечными ударами. То же самое для ВВС России в Саках и т.д. Сухопутные войска могут зайти позже", — предложил он.
"Отличная карта, показывающая, как высокоточные удары могут сделать Крым непригодным для российских войск", — добавил Ходжес.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина освободит все свои территории. Военная агрессия России началась в 2014 году с Крыма и закончится освобождением ВСУ полуострова.
Украинское государство после деоккупации Крымского полуострова поставит точку на любых имперских амбициях страны-оккупанта, подчеркнул он.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что освобождение оккупированного Россией Крыма неизбежно. Согласно данным военной разведки, после зверств российских войск в Украине настроения на полуострове стали меняться даже среди лиц, которые были ярыми сторонниками кремлевской политики.
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