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Украина освободит Крым и поставит точку на любых имперских амбициях России – Зеленский

26 февраля 2023, 20:34
Международное право одержит победу на всех землях Украины – на Донбассе, в Приазовье, на Херсонщине и в Крыму, сказал президент Владимир Зеленский.
Зеленский, Крым
Украина освободит Крым и поставит точку на военной агрессии России - Зеленский / Коллаж скриншот Офис президента, УНИАН

Украина освободит все свои территории. Военная агрессия России началась в 2014 году с Крыма и закончится освобождением ВСУ полуострова. Украинское государство после деоккупации Крымского полуострова поставит точку на любых имперских амбициях страны-оккупанта. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего вечернего обращения в воскресенье, 26 февраля, на праздник Украины День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, гарант сказал о том, что украинское государство никого не покинет и ничего не оставит врагу.

По его словам, Украина вернет оккупированный Крым и, тем самым, поставит точку на любых агрессивных намерениях страны-оккупанта России.

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"В 2014 году российская агрессия началась именно с захвата Крыма. Логично, что освобождением Крыма мы поставим логическую точку на любых попытках России ломать жизнь украинцам и всем народам Европы, Азии, на покорение которых Кремль когда-то претендовал", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что международное право одержит победу на территориях Украины – на Донбассе, в Приазовье, на Херсонщине и в Крыму.

"Я благодарю всех, кто приближает эту победу и всех, кто помогает нашим людям на временно оккупированной территории", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Возвращение Крыма в состав Украины

Бывший командующий войсками Соединенных Штатов в Европе, генерал Бен Ходжес ранее заявил, что армии Украины нужно освободить Крым. По его словам, пока полуостров захвачен, украинскому государству грозит военная опасность и неспособность восстановить свой экономический потенциал. Как полагает Ходжес, для освобождения Крыма Украине нужны дальнобойные ракеты.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что освобождение оккупированного Россией Крыма неизбежно. Согласно данным военной разведки, после зверств российских войск в Украине настроения на полуострове стали меняться даже среди лиц, которые были ярыми сторонниками кремлевской политики.

Бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что Донбасс будет освободить легче, чем Крым. По мнению Туки, Крым – сложная территория, на которую войскам Украины будет тяжело зайти.

Война России против Украины:

Владимир Зеленский новости Крыма война России и Украины
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