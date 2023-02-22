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"Непросто зайти": ВСУ столкнутся с серьезными трудностями во время освобождения Крыма - Тука

22 февраля 2023, 19:05
Эксперт убежден, что освобождение Крыма будет происходить исключительно военным путем.
Георгий Тука, Крым, ВСУ
Крым сложнее освободить, чем Донбасс / Коллаж фото УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Освободить Крым будет сложнее, чем всю остальную территорию Украины. Но это будет происходить исключительно военным путем. Об этом во время чата на Главреде рассказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской ВГА Георгий Тука.

"Крым – это довольно сложная территория. Во-первых, будет непросто зайти на территорию Крыма", - убежден он.

Тука считает, что освободить Луганск и Донецк будет легче, ведь практически во всем Крыму степная зона и лишь ближе к побережью и югу начинается горная местность, что серьезно будет осложнять военные действия.

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"Содержать под контролем перешейки (места входа в Крым) очень и очень легко, потому что они узенькие. Способов и путей для осуществления десантных операций с моря сейчас у нас нет. Возможно, со временем они появятся. Но сейчас их у нас нет, поэтому единственный способ зайти в Крым – по суше. А перешеек – все равно что горлышко в бутылке, и контролировать его очень легко. У России хватает сил и вооружения, в том числе средств Черноморского флота, для того, чтобы удерживать под контролем этот узкий перешеек", - объяснил Тука.

Он добавил, что лишь это может сдержать ВСУ. Однако после освобождения определенного плацдарма на севере полуострова, то с него можно будет проводить успешные боевые действия.

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Деоккупация Крыма

Ранее бывший командующий войск США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес выразил мнение, что украинские военные должны освободить Крым, ведь пока он под оккупацией, Украина будет находиться в опасности из-за возможности новых наступлений и не сможет восстановить свою экономику. Для деоккупации полуострова нужно оружие большой дальности, отметил он.

Политический и военный эксперт, экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий отмечал, что как только будет освобожден Мелитополь, защитники Украины могли бы сразу зайти в захваченный россиянами Крым. Причем ВСУ будет проще деоккупировать полуостров, чем Донбасс.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США не признают Крым территорией России и считают ее украинской, в связи с этим они поддерживают нанесение Украиной ударов по российским военным объектам на полуострове.

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