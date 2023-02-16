"РФ подождет несколько лет и начнет снова": когда Украина освободит Крым, дальше будет Донбасс – Ходжес

Пока Украина не освободит Крым, она не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику.

Когда Украина освободит Крым, дальше будет Донбасс, считает Ходжес/ 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, УНИАН

Украинские военные должны освободить Крымский полуостров, ведь пока он под российской оккупацией, Украина будет находиться в очень опасной ситуации. Украинское государство при таких условиях будет находиться в постоянной опасности из-за возможности новых наступлений и не сможет восстановить свою экономику.

Для деоккупации полуострова требуется оружие большой дальности. Такое мнение высказал бывший командующий войск США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес во время Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum).

Он напомнил, что от Одессы до Севастополя всего 300 километров по прямой. Поэтому Черноморский флот РФ может блокировать коммерческие перевозки в и из Одессы.

видео дня

"И, конечно, пока они оккупируют Крым, они могут продолжать блокировать доступ к Азовскому морю и выход из него. Мариуполь или освобожденные порты никогда не смогут восстановиться и стать функциональными, пока Россия контролирует доступ к морю", – отметил Ходжес.

Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес – офицер армии США в отставке, занимавший пост командующего армией США в Европе. Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.

Кроме этого, Крым является огромной материально-технической базой для российских оккупантов. Также захватчики используют полуостров как стартовую площадку для российских беспилотников и ВВС.

Ходжес подчеркнул, что нельзя дать стране-агрессору России удержать оккупированный полуостров в своих руках.

"Если бы произошло урегулирование путем переговоров, когда Украина решила, согласилась бы или же на нее оказывали давление отказаться от Крыма в рамках этих переговоров, тогда россияне просто бы ждали несколько лет, пока мы не потеряем интерес, перейдем к чему-то другому, а потом они начали бы снова. Поэтому я считаю, что Крым является решающим. Когда Украина освободит Крым, то за ним будет и Донбасс", – отметил американский генерал.

Дальнобойное оружие могло бы заставить оккупантов уйти из Крыма, добавил Ходжес.

Освобождение Крыма

Ранее политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий выразил мнение, что украинские военные могут отвоевать у оккупантов Донбасс после возвращения Крыма. Для российских захватчиков потеря полуострова будет сильным психологическим моментом, после которого они просто могут перестать держаться за оккупированные территории Донетчины и Луганщины.

Также ранее экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес рассказал, как Украина смогла бы быстро освободить оккупированный Россией Крым. ВСУ должны изолировать полуостров и предотвратить поддержку российской пехоты артиллерией. По словам Ходжеса, вернуть полуостров под контроль Киева невозможно без высокоточного дальнобойного оружия.

Напомним, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан отмечал, что Украина может получить от западных партнеров мощные ракеты GLSDB и Storm Shadow. Как первые, так и вторые способны сильно повлиять на ситуацию на поле боя.

Вас также может заинтересовать: