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В Украине уничтожили оккупанта, который снимался в новогоднем поздравлении Путина

16 февраля 2023, 20:44
Лишь за месяц до гибели захватчик получил орден из рук диктатора РФ и был очень рад этой награде.
Ликвидированный оккупант Юрий Шнайдер
В Украине уничтожили оккупанта, который снимался в новогоднем поздравлении Путина/ Twitter Necro Mancer

Украинские военные ликвидировали на Донбассе российского оккупанта, который принимал участие в съемках новогоднего поздравления диктатора РФ Владимира Путина.

26-летний старший лейтенант Юрий Шнайдер за месяц до гибели также получил орден из рук главы Кремля, чему был очень рад. Но долго потешиться этим орденом ему не пришлось. О ликвидации захватчика сообщил анонимный OSINT-исследователь, известный под ником Necro Mancer, который регулярно публикует данные о потерях российских военных.

Исследователь рассказал, что погибший оккупант родом из Красноярского края. Он окончил Рязанское воздушно-десантное училище, имел звание старшего лейтенанта и прозвище "Круг".

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Также исследователь опубликовал видео, где еще живой захватчик рассказывает, какой он рад получить награду из рук Путина. тогда он сказал, будто бы это событие для него "станет памятью на всю жизнь".

"Восторженный значконосец Юра (тогда еще живой) говорил: "Для меня это событие станет памятью на всю жизнь". И не соврал, забыть встречу с "верховным главнокомандующим" он вряд ли успел", – сиронизировал исследователь.

Ликвидированный оккупант Юрий Шнайдер
Оккупант Шнайдер участвовал в съемках новогоднего поздравления Путина/ Twitter Necro Mancer
Ликвидированный оккупант Юрий Шнайдер
Ликвидированный оккупант Юрий Шнайдер/ Twitter Necro Mancer

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали майора из пункта управления бригады и расчета комплекса БПЛА "Орлан-10". В селе Банниково Тюменской области похоронили ликвидированного в Украине 33-летнего майора Владимира Ковалева.

Напомним, на войне в Украине ликвидировали выпускника Алейского технологического техникума, повара-кондитера Павла Михайлова. Ликвидированный оккупант был не только поваром, но и младшим лейтенантом.

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