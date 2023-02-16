У Кремля есть список целей для атак в Украине: под угрозой ряд объектов – Воздушные силы ВСУ

Чтобы отразить опасные ракетные атаки, Украине нужно усиливать свою противовоздушную оборону. Запад понимает это, поэтому и передает системы ПВО.

У Кремля есть список целей для атак в Украине/ Минобороны РФ, Командование ВСУ

У Кремля есть целый список объектов, которые власть страны-агрессора РФ приказала оккупантам атаковать ракетами в Украине.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире "Эспрессо". Он отмечает, что этот перечень объектов в РФ определили еще в начале полномасштабной агрессии против Украины.

"У агрессора есть список целей – это критическая инфраструктура, государственные, правительственные структуры, топливно-энергетический сектор, гидротехнические сооружения, электростанции и транспортная инфраструктура", – рассказал спикер.

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Он отмечает, что партнеры нашего государства на Западе прекрасно понимают, что нам для защиты от ракет нужно усиление своей противовоздушной обороны. Поэтому Украине передают системы ПВО.

Игнат подчеркнул, что очередная встреча в формате "Рамштайн", которая состоялась 14 февраля, показала, что Украина получит мощное зенитно-ракетное оружие. Такое вооружение сейчас осваивают украинские военные. При этом темпы освоения ускоряются настолько, что могут выйти за графики, говорит спикер Воздушных сил ВСУ.

Ракетные удары России по Украине

Напомним, ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противник выпустил 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, 16 ракет были сбиты силами ПВО Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что нынешняя ситуация – это еще не решающая победа на энергетическом фронте. К сожалению, могут быть новые удары российских террористов по энергосистеме нашего государства.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что российские оккупационные войска готовят массированную ракетную атаку к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля. Он призвал украинцев не паниковать и "спокойно относиться" к планам российских захватчиков к годовщине вторжения.

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