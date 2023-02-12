'Это не решающая победа': Зеленский о ситуации в энергосистеме после ракетного удара

Российским оккупантам не удалось оставить Украину без света даже после массированного ракетного обстрела.

Зеленский о ситуациях в энергосистеме / president.gov.ua

Российские оккупанты пытались уничтожить энергетическую систему Украины. 10 февраля они нанесли новый ракетный удар по Украине. Однако энергетики быстро смогли стабилизировать ситуацию, что позволило избежать длительного отключения света в регионах. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал о ситуации в энергосистеме.

"Этот день и вчерашний большинство украинцев прошли без многих отключений электричества. Конечно, в отдельных районах и городах еще были ограничения. Там, где степень разрушений слишком значительна", – сказал Зеленский.

Уже с понедельника Украина может вернуться к стабилизационным графикам отключения из-за роста потребления. К тому же ситуация в энергетике может стать критичнее, если РФ снова обстреляет Украину.

"Должны осознавать: это еще не решающая победа на энергетическом фронте. К сожалению, могут быть новые удары террористов из России", – добавил Зеленский.

Зеленский о ситуациях в энергосистеме / скриншот из видео

В Укрэнерго и ДТЭК отметили, что 13 февраля в некоторых областях Украины не будут ограничивать электроснабжение:

Киев,

Киевская,

Одесская,

Днепропетровская,

Сумская,

Кировоградская,

Ивано-Франковска,

Волынская,

Ровенская,

Черниговская,

Черновицкая,

Винницкая области.

Ракетная атака России по Украине

Вражеские войска РФ проводят 10 февраля новую атаку против Украины. На суше, в море и воздухе находятся российские ракетоносители, которые применяются для ударов по объектам. Украинцам следует придерживаться правил безопасности и находиться в укрытиях. Ракеты уже в воздушном пространстве Украины, в ряде регионов работают системы ПВО.

В Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги утром в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале КГВА. Сначала раздался один взрыв, через несколько минут был слышен второй.

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