'Это не решающая победа': Зеленский о ситуации в энергосистеме после ракетного удара

Российские оккупанты пытались уничтожить энергетическую систему Украины. 10 февраля они нанесли новый ракетный удар по Украине. Однако энергетики быстро смогли стабилизировать ситуацию, что позволило избежать длительного отключения света в регионах. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал о ситуации в энергосистеме.
"Этот день и вчерашний большинство украинцев прошли без многих отключений электричества. Конечно, в отдельных районах и городах еще были ограничения. Там, где степень разрушений слишком значительна", – сказал Зеленский.
Уже с понедельника Украина может вернуться к стабилизационным графикам отключения из-за роста потребления. К тому же ситуация в энергетике может стать критичнее, если РФ снова обстреляет Украину.
"Должны осознавать: это еще не решающая победа на энергетическом фронте. К сожалению, могут быть новые удары террористов из России", – добавил Зеленский.
В Укрэнерго и ДТЭК отметили, что 13 февраля в некоторых областях Украины не будут ограничивать электроснабжение:
- Киев,
- Киевская,
- Одесская,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Кировоградская,
- Ивано-Франковска,
- Волынская,
- Ровенская,
- Черниговская,
- Черновицкая,
- Винницкая области.
Ракетная атака России по Украине
Вражеские войска РФ проводят 10 февраля новую атаку против Украины. На суше, в море и воздухе находятся российские ракетоносители, которые применяются для ударов по объектам. Украинцам следует придерживаться правил безопасности и находиться в укрытиях. Ракеты уже в воздушном пространстве Украины, в ряде регионов работают системы ПВО.
В Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги утром в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале КГВА. Сначала раздался один взрыв, через несколько минут был слышен второй.
Другие новости:
- "Диктатор потеряет власть": российские пропагандисты резко назвали Путина "маньяком"
- РФ готовит переворот в Молдове: "спасатели" в Турцию были отправлены не случайно - Данилов
- Террор не прекращается даже ночью: в Харькове прогремели мощные взрывы