glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Это не решающая победа": Зеленский о ситуации в энергосистеме после ракетного удара

12 февраля 2023, 21:48
Российским оккупантам не удалось оставить Украину без света даже после массированного ракетного обстрела.
'Это не решающая победа': Зеленский о ситуации в энергосистеме после ракетного удара
Зеленский о ситуациях в энергосистеме / president.gov.ua

Российские оккупанты пытались уничтожить энергетическую систему Украины. 10 февраля они нанесли новый ракетный удар по Украине. Однако энергетики быстро смогли стабилизировать ситуацию, что позволило избежать длительного отключения света в регионах. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал о ситуации в энергосистеме.

"Этот день и вчерашний большинство украинцев прошли без многих отключений электричества. Конечно, в отдельных районах и городах еще были ограничения. Там, где степень разрушений слишком значительна", – сказал Зеленский.

Уже с понедельника Украина может вернуться к стабилизационным графикам отключения из-за роста потребления. К тому же ситуация в энергетике может стать критичнее, если РФ снова обстреляет Украину.

"Должны осознавать: это еще не решающая победа на энергетическом фронте. К сожалению, могут быть новые удары террористов из России", – добавил Зеленский.

Зеленский
Зеленский о ситуациях в энергосистеме / скриншот из видео

В Укрэнерго и ДТЭК отметили, что 13 февраля в некоторых областях Украины не будут ограничивать электроснабжение:

  • Киев,
  • Киевская,
  • Одесская,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Кировоградская,
  • Ивано-Франковска,
  • Волынская,
  • Ровенская,
  • Черниговская,
  • Черновицкая,
  • Винницкая области.

Ракетная атака России по Украине

Вражеские войска РФ проводят 10 февраля новую атаку против Украины. На суше, в море и воздухе находятся российские ракетоносители, которые применяются для ударов по объектам. Украинцам следует придерживаться правил безопасности и находиться в укрытиях. Ракеты уже в воздушном пространстве Украины, в ряде регионов работают системы ПВО.

В Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги утром в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале КГВА. Сначала раздался один взрыв, через несколько минут был слышен второй.

Другие новости:

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:48

"Это не решающая победа": Зеленский о ситуации в энергосистеме после ракетного удара

21:47

Евровидение-2023: букмекеры назвали вероятность, с которой Украина победит на конкурсе

21:41

Финляндия пока не хочет передавать танки Leopard Украине: премьер-министр рассказала, в чем причинаВидео

21:04

"Я не хочу жить в стране, где люди выживают": украинская актриса "отругала" местный бизнес

20:33

"Начался самый роковой период": астролог назвала города Украины, откуда надо уезжать до летаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:31

В тесто для оладушек бабушки специально добавляли 2 ингредиента: будут пышными всегда - рецептВидео

20:30

Подоляк рассказал, какие действия ВСУ могут привести к финализации войны с РоссиейВидео

20:16

"Короче, всё плохо": оккупант рассказал, что в феврале будут решающие боиВидео

19:42

"Как смеете требовать": Мельник жестко раскритиковал Германию из-за отказа передавать истребителиВидео

Реклама
19:21

"Начинаешь выбирать место где потеплее и лучше кормят": Ксения Собчак получила паспорт Израиля

19:20

Эффект плацебо для суицидников, или Как россияне готовятся к встрече с "Леопардами"мнение

19:19

"ВСУ истощают врага": Череватый рассказал о тяжелых боях на востоке и безумных потерях оккупантовВидео

19:18

"Нахальная" дочь пошла поперек воли Елизаветы IIВидео

18:33

"Россия лопнет, как спелый херсонский арбуз": Данилов раскрыл сценарий неизбежного распада РФВидео

18:19

Почему 14 февраля никогда не выносили мусор: приметы и что нельзя делатьВидео

17:52

"Не может появиться на людях": Демин о тяжелой болезни украинского секс-символа ВинникаВидео

17:38

Украинцам начали платить 6 тысяч гривен от чешской организации: где получить помощьВидео

17:06

Пакистан отправил Украине 10 000 снарядов для РСЗО Град - The Economic TimesВидео

16:44

Когда подводит зрение и сдают нервы: 3 легких способа вдеть нитку в иголку

16:43

"Они готовятся": новая волна мобилизации еще больше истощит РФ - СкибицкийВидео

Реклама
16:33

"У меня не все, как у людей": Даша Астафьева откровенно рассказала о новом возлюбленном

16:24

Гороскоп Таро на 14 февраля 2023: Весам - запретный роман, Львам - неземное счастье, Ракам - переменыВидео

16:11

"Мы заберем Адэсу, Харьков и Киев": Кадыров собрался идти до Польши и уничтожать украинцевВидео

16:10

"Пытались идти колонной техники": ВСУ разгромили оккупантов на Донбассе, россияне отступилиВидео

16:09

Фейгин поделился прогнозом, дадут ли Украине 24 февраля "подарки" в виде истребителейВидео

15:49

Звезда Сватов получила сотрясение мозга и перелом носа - появились фото без ретуши

15:16

"Подписал контракт с другими": сын Соловьева "отказался" воевать за РФ и шокировал своим видомВидео

15:07

ВСУ в пух и прах разнесли колонну российских войск в Запорожской областиВидео

14:56

К сковороде ничего не прилипнет: бомбический фокус от опытных хозяекВидео

14:56

Сардины и короткая стрижка: что нужно и не нужно делать, чтобы ногти росли быстрееВидео

14:40

В России собрались посеять хаос в Британии из-за войны в Украине - The Sun

14:30

Грандиозное возвращение Мира наизнанку: на 1+1 покажут сезон про Колумбию, который сняли до войныВидео

14:26

Как вернуть огонек в отношениях: семь сексуальных способовВидео

14:16

Столтенберг не хочет продлевать срок полномочий генсека НАТО - СМИ

14:15

Умер выдающийся украинский летчик Олег КоршуновВидео

13:59

Ляпису Трубецкому отменили концерт в СербииВидео

13:56

Зеленский ввел мощные санкции против России на 50 летВидео

13:38

Как оживить увядшие комнатные цветы: поможет один дешевый препарат

13:28

Оккупанты отошли назад: ВСУ нанесли невероятный урон войскам ПутинаВидео

13:09

Все выли от восторга: как сейчас выглядят красавчики-комиссары из сериала "Комиссар Рекс"

Реклама
13:01

Везут фурами: под Москвой нашли тайное кладбище "вагнеровцев"Видео

12:42

В Украину возвращаются крепкие морозы: синоптики назвали даты атаки нового циклонаВидео

12:41

Зачем в СССР строили круглые дома и почему в них было невыносимо жить

12:15

"Бесстыжая мразь": Кадыров набросился на бежавшего из России СлепаковаВидео

12:03

Путин может выиграть войну против Украины, если Запад срочно не поставит Киеву оружие - ДудаВидео

11:36

Аллегрова запела про ядерное оружиеВидео

11:24

К чему попадается лавровый лист в еде: что предполагает известная примета

11:24

Возможны точечные удары: Гуменюк оценила риск новой ракетной атаки РФ по Украине

10:41

Россия понесла наибольшие потери с начала войны всего за 2 недели - британская разведкаВидео

10:30

Не уживуться ни при каких обстоятельствах: знаки зодиака, которые не подходят друг другу

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять