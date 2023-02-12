Террор не прекращается даже ночью: в Харькове раздались мощные взрывы

Российские оккупанты поздним вечером обстреляли Харьков из зенитно-ракетных комплексов С-300.

РФ обстреляла Харьков / Коллаж фото Минобороны РФ, УНИАН (иллюстративное фото)

В Харькове поздним вечером 11 февраля раздались мощные взрывы. Российские оккупанты продолжают терроризировать мирных граждан. Известно, что взрывы раздались примерно в 23:09. В это время в городе была объявлена тревога. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" - написал Синегубов.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удары из зенитно-ракетного комплекса С-300.

"Ракетные удары по Харькову. Предварительно ракетами С-300. Информация о разрушениях и пострадавших сейчас уточняется", - написал Терехов.

Позже Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли минимум 3 ракетных удара. Был поврежден объект инфраструктуры.

"По предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. Поврежден один из инфраструктурных объектов. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - добавил Синегубов.

Ракетная атака России по Украине

Вражеские войска РФ проводят 10 февраля новую атаку против Украины. На суше, в море и воздухе находятся российские ракетоносители, которые применяются для ударов по объектам. Украинцам следует придерживаться правил безопасности и находиться в укрытиях. Ракеты уже в воздушном пространстве Украины, в ряде регионов работают системы ПВО.

В Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги утром в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале КГВА. Сначала раздался один взрыв, через несколько минут был слышен второй.

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