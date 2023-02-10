В Украине объявили масштабную тревогу: Россия запустила ракеты, работает ПВО

Оккупационные войска России намерены атаковать различные объекты на территории Украины с моря, воздуха и суши. Украинцам следует находиться в укрытиях.

Ракеты России уже в воздушном пространстве Украины / Соцсети

Вражеские войска РФ готовят новую атаку против Украины. На суше, в море и воздухе находятся российские ракетоносители, которые могут быть применены для ударов по объектам. Украинцам следует придерживаться правил безопасности и находиться в укрытиях. Ракеты уже в воздушном пространстве Украины, в ряде регионов уже работают системы ПВО.

Воздушные силы Украины сообщили, что в 8:30 российские оккупанты запустили крылатые ракеты.

"Около 8:30 произведены пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс", - отмечается в сообщении.

Житомирская область

Жителей Житомирской области в 9:10 попросили быть готовыми к экстренным отключениям электричества.

9:10 Жителей Житомирской области просят быть готовыми к экстренным отключениям.

"Сейчас следует максимально снизить нагрузку на энергосистему области и страны. Это позволит энергетикам лучше подготовиться к чрезвычайным ситуациям. Отключите все излишние электроприборы", - сказал руководитель ОВА Виталий Бунечко.

Днепропетровская область

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в 9:00 сообщал, что пока российских ракет в воздушном пространстве Украины не зафиксировано.

"Ориентировочное время их подлета к Днепропетровской области - 9:30 утра. Оно может меняться, равно как и направление движения ракет. Куда летят - неизвестно, поэтому будьте осторожны и берегите себя", - добавил он.

Жителей Днепропетровской области также предупредили о возможных обстрелах и перебоям со светом.

Кроме того, в Беларуси зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты Кинжал и самолета-разведчика ДРЛО А-50У.

В Киевской области из-за угрозы ракетных ударов экстренные отключения света

"Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и верим в ПВО", - предупредили в ДТЭК.

Одесская область

Глава Одесской ОВА Максим Марченко предупреждает украинцев об угрозе ракетных ударов.

"Внимание жителям Одесской области! В воздухе находится вражеская авиация, в море корабли-носители ракет "Калибр". Противник совершил пуски ракет! Воздушная тревога будет продолжительной. Прошу не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти до укрытия. Верим в ПВО!" – подчеркнул Марченко.

Николаевская область

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что оккупанты могут запустить 20 ракет. Российские ракеты уже в воздушном пространстве Украины.

"Первые ракеты над Украиной. Бережем себя, спускаемся в укрытия", - написал чиновник.

Также Ким предупредил о второй волне пусков ракет.

Харьковская область

"Ракеты в воздушном пространстве Украины. Пока известно о курсе на Кривой Рог. Находитесь в укрытиях! Ряд городов под вражеским ракетным ударом. Не оставляйте укрытие!" – сообщается в Telegram-канале начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника.

Также указано, что зафиксирована группа ракет, которые летят в сторону Харьковской области.

В районе Лозовой сбита ракета.

Ракеты летят на Харьков, пишет Мельник.

Черкасская область

В регион стабилизационные отключения электроэнергии. Повышенная угроза нанесения оккупантами ракетного удара.

"Повышенная угроза ракетного удара Черкасской области. Будьте в максимально безопасном месте", - сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

Кривой Рог

В Кривом Роге были слышны взрывы.

"Кривой Рог. Ничего не выкладываем в интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще 7 ракет к нам на подлете", - пишет руководитель военной администрации города Александр Вилкул.

В регионах Украины уже работает ПВО

В Одесской (предварительные данные) и Николаевской областях работает ПВО. Глава ОВА Николаевщины Ким заявил, что сбиваются ракеты оккупантов.

Войска ПВО также работают в Кировоградской и Полтавской областях.