Россия атаковала Киев: обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома

В Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги утром в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале КГВА.
Сначала раздался один взрыв, через несколько минут был слышен второй.
При этом чиновники КГВА сообщают, что в городе работают солдаты и офицеры сил ПВО.
Позже мэр Киева Виталий Кличко написал, что обломки сбитой вражеской ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе столицы.
"Обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе. Ракетная атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях!", - сказал он.
Второе полугодие или конец 2023-го: у Зеленского сделали прогноз о получении Украиной боевой авиации
Атака россиян на Украину 9 и 10 февраля
В ночь с четверга на пятницу, с 9 на 10 февраля, русские оккупанты вновь нанесли массированные удары по мирным украинским городам − Днепру, Запорожью и Харькову.
В было Харькове зафиксировано 10 прилетов, в Днепропетровской области сбили 2 дрона-камикадзе, а по Запорожью за час запустили 17 ракет.
Утром 10 февраля вражеские русские войска начали новую серию атак против Украины. На суше, в море и воздухе находятся российские ракетоносители, которые применяются для ударов по объектам.
В Воздушных силах Украины сообщили, что в 8:30 по киевскому времени российские оккупанты запустили крылатые ракеты.
"Около 8:30 произведены пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс", - отмечается в сообщении.
Позднее в госкомпании "Укрэнерго" предупредили об аварийных отключениях света.
В компании сообщили, что на некоторых объектах на востоке, юге и севере страны зафиксированы попадания вражеских ракет. Применяются вынужденные отключения света.
Другие новости о Киеве:
- Путин хочет наступать с 2-3 направлений, Киев снова станет целью оккупантов – премьер Польши
- Новое наступление станет кошмаром Путина: когда Россия снова попытается "взять Киев за три дня"
- "Сначала Киев за 3 дня, теперь Бахмут до марта": провал мобилизации может сорвать наступление РФ – эксперт