Россия атаковала Киев: обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома

Как пишут по факту инцидента чиновники столичной военной администрации, в городе работают солдаты и офицеры сил ПВО.

В Киеве раздались звуки взрывов / коллаж фото УНИАН

В Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги утром в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале КГВА.

Сначала раздался один взрыв, через несколько минут был слышен второй.

При этом чиновники КГВА сообщают, что в городе работают солдаты и офицеры сил ПВО.

Позже мэр Киева Виталий Кличко написал, что обломки сбитой вражеской ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе столицы.

"Обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе. Ракетная атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях!", - сказал он.

Атака россиян на Украину 9 и 10 февраля

В ночь с четверга на пятницу, с 9 на 10 февраля, русские оккупанты вновь нанесли массированные удары по мирным украинским городам − Днепру, Запорожью и Харькову.

В было Харькове зафиксировано 10 прилетов, в Днепропетровской области сбили 2 дрона-камикадзе, а по Запорожью за час запустили 17 ракет.

Утром 10 февраля вражеские русские войска начали новую серию атак против Украины. На суше, в море и воздухе находятся российские ракетоносители, которые применяются для ударов по объектам.

В Воздушных силах Украины сообщили, что в 8:30 по киевскому времени российские оккупанты запустили крылатые ракеты.

"Около 8:30 произведены пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс", - отмечается в сообщении.

Позднее в госкомпании "Укрэнерго" предупредили об аварийных отключениях света.

В компании сообщили, что на некоторых объектах на востоке, юге и севере страны зафиксированы попадания вражеских ракет. Применяются вынужденные отключения света.

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