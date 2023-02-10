Новая атака врагов: удары по Харькову, Запорожью и Днепру

В Харькове зафиксировано 10 прилетов, в Днепропетровской области сбили 2 дрона-камикадзе, а по Запорожью за час запустили 17 ракет.

Прилеты, взрыв / коллаж 241 бригада ТРО и скриншот из видео

В ночь с четверга на пятницу, с 9 на 10 февраля, русские оккупанты вновь нанесли массированные удары по мирным украинским городам − Днепру, Запорожья и Харькова.

Местные СМИ и чиновники заявляют, что в Харькове было 10 прилетов, в Днепропетровской области сбили 2 дрона-камикадзе, а по Запорожью за час запустили 17 ракет.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в 04:11 писал, что российские оккупанты обстреливают город.

Затем мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegram, что россияне обстреливают объекты критической инфраструктуры города.

"Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. О жертвах и разрушениях информация пока уточняется. Все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий ночного обстрела", — написал мэр.

Потом Синегубов заявил, что в Харькове зафиксировано примерно десять прилетов. В некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.

В Днепре 9 февраля в 22:00 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал в Telegram, что россияне запустили в иранские беспилотники-камикадзе Shahed.

Затем местные СМИ начали писать об уничтожении дронов над Днепропетровской областью.

Немногим позднее Воздушное командование "Восток" в Facebook сообщило о том, что ночь в Днепре выдалась "шумная, за то ничего не прилетело".

Примерно в 04:40 запорожские СМИ начали писать о взрывах в городе. Сообщалось, что россияне запускают ракеты системы С-300 со стороны города Токмак.

Позднее секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что оккупанты нанесли 17 ударов по Запорожью.

"За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов – это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения. Уроды коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры", — написал он.

По его словам, информацию о повреждениях еще утверждается.

Новое масштабное наступление РФ

Ранее военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин отмечал, что Россия уже начала наступление, о котором в последнее время все говорят. Оккупанты усилили атаки на востоке Украины – на Бахмутском и Угледарском направлениях. Кроме этого, они осуществляют попытки наступать на Запорожье.

Военный эксперт Петр Черник выразил мнение, что Путин может готовить "сумасшедшие вещи" на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для России на карту поставлено абсолютно всё, и Кремль чувствует, что пути назад нет.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес отмечал, что оккупанты не добьются значительного продвижения во время нового наступления на Украину. Даже если они собрали 200-300 тысяч войск, остаются проблемы с логистикой и подготовкой военных. В течение ближайших 2-3 месяцев россияне будут атаковать массой неподготовленных военных с целью прорыва обороны украинской армии.

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