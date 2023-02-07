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Путин готовит "сумасшедшие вещи" на 24 февраля: РФ поставила на карту все – эксперт

7 февраля 2023, 22:53
Оккупанты в годовщину вторжения могут ударить ракетами по украинским мостах. Но это еще не всё, что может готовить глава Кремля.
Владимир Путин, Петр Черник
Путин может готовить "сумасшедшие вещи" на 24 февраля, считает эксперт Петр Черник/ сайт Кремля, скрин

Российский диктатор Владимир Путин может готовить "сумасшедшие вещи" на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для России на карту поставлено абсолютно всё, и Кремль чувствует, что пути назад нет.

Среди опасных "сюрпризов", которые может готовить страна-агрессор Россия на 24 февраля, в частности, ракетные удары по украинским мостам. Оккупанты могут нанести такие удары, чтобы оторвать Левобережье от Правобережья и оставить фронт без поставок вооружения от Запада. Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник "24 каналу".

Однако эксперт отмечает, что у Украины вырос уровень противовоздушной обороны, поэтому мы сможем сбить чуть ли не все российские ракеты.

"Мы собьем около 90% их ракет, а еще у них серьезные проблемы с прицеливанием, это не HIMARS на Херсонщине. Все очень хорошо помнят те фото – это просто филигранная работа. Понимаем, насколько у них всё тяжело в части радиолокационного наведения, а через спутник еще труднее, потому что система сложная, хоть ее и нельзя сбрасывать со счета, потому что время от времени всё же "Шахеды" долетают до своих целей", – говорит Черник.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Но страна-агрессор может использовать против Украины гиперзвуковые ракеты "кинжалы". А этот тип ракет наша ПВО не может сбить.

Черник подчеркнул, что нельзя преуменьшать безумие России, ведь у страны-агрессора на карту поставлено всё. У оккупантов нет пути назад.

Относительно угрозы из Беларуси, эксперт отмечает, что в РФ на этом направлении недостаточно подготовленного личного состава и военной техники. Есть лишь много пехоты, но если ее бросить в бой с плохим вооружением, то это не переломит ход войны.

Угроза нового масштабного наступления РФ

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что армия РФ может пойти в наступление в Донецкой, Луганской и, вероятно, в Запорожской областях. На Херсонщине и в Крыму захватчики будут пытаться удерживать захваченные позиции. Москва намерена мобилизовать 300-500 тысяч человек, чтобы проводить наступательные операции против Украины весной и летом 2023 года.

В то же время глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что оккупанты могут пойти в наступление на Луганщине в любой день после 15 февраля. Они продолжают стягивать свои силы на это направление. Враг завершает двухмесячные учения мобилизованных – понадобится 10 дней, чтобы перебросить их в Украину и создать резерв для новой наступательной операции.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Россия особенно относится к различному "символизму", поэтому оккупанты могут начать любые наступления до 24 февраля. Силы обороны Украины готовы к отражению вражеских атак. В направлении Харькова россияне пока не сформировали ударных группировок, однако появления таких групп исключать нельзя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины сохраняют максимальное внимание на подготовке российских оккупантов к возможному новому наступлению. Глава государства провел по этому поводу ряд совещаний с военными и руководителем разведки.

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