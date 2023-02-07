Путин готовит "сумасшедшие вещи" на 24 февраля: РФ поставила на карту все – эксперт

Оккупанты в годовщину вторжения могут ударить ракетами по украинским мостах. Но это еще не всё, что может готовить глава Кремля.

Путин может готовить "сумасшедшие вещи" на 24 февраля, считает эксперт Петр Черник/ сайт Кремля, скрин

Российский диктатор Владимир Путин может готовить "сумасшедшие вещи" на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для России на карту поставлено абсолютно всё, и Кремль чувствует, что пути назад нет.

Среди опасных "сюрпризов", которые может готовить страна-агрессор Россия на 24 февраля, в частности, ракетные удары по украинским мостам. Оккупанты могут нанести такие удары, чтобы оторвать Левобережье от Правобережья и оставить фронт без поставок вооружения от Запада. Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник "24 каналу".

Однако эксперт отмечает, что у Украины вырос уровень противовоздушной обороны, поэтому мы сможем сбить чуть ли не все российские ракеты.

"Мы собьем около 90% их ракет, а еще у них серьезные проблемы с прицеливанием, это не HIMARS на Херсонщине. Все очень хорошо помнят те фото – это просто филигранная работа. Понимаем, насколько у них всё тяжело в части радиолокационного наведения, а через спутник еще труднее, потому что система сложная, хоть ее и нельзя сбрасывать со счета, потому что время от времени всё же "Шахеды" долетают до своих целей", – говорит Черник.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Но страна-агрессор может использовать против Украины гиперзвуковые ракеты "кинжалы". А этот тип ракет наша ПВО не может сбить.

Черник подчеркнул, что нельзя преуменьшать безумие России, ведь у страны-агрессора на карту поставлено всё. У оккупантов нет пути назад.

Относительно угрозы из Беларуси, эксперт отмечает, что в РФ на этом направлении недостаточно подготовленного личного состава и военной техники. Есть лишь много пехоты, но если ее бросить в бой с плохим вооружением, то это не переломит ход войны.

Угроза нового масштабного наступления РФ

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что армия РФ может пойти в наступление в Донецкой, Луганской и, вероятно, в Запорожской областях. На Херсонщине и в Крыму захватчики будут пытаться удерживать захваченные позиции. Москва намерена мобилизовать 300-500 тысяч человек, чтобы проводить наступательные операции против Украины весной и летом 2023 года.

В то же время глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что оккупанты могут пойти в наступление на Луганщине в любой день после 15 февраля. Они продолжают стягивать свои силы на это направление. Враг завершает двухмесячные учения мобилизованных – понадобится 10 дней, чтобы перебросить их в Украину и создать резерв для новой наступательной операции.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Россия особенно относится к различному "символизму", поэтому оккупанты могут начать любые наступления до 24 февраля. Силы обороны Украины готовы к отражению вражеских атак. В направлении Харькова россияне пока не сформировали ударных группировок, однако появления таких групп исключать нельзя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины сохраняют максимальное внимание на подготовке российских оккупантов к возможному новому наступлению. Глава государства провел по этому поводу ряд совещаний с военными и руководителем разведки.

Читайте также: