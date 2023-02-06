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Оккупанты России могут пойти в наступление в Луганской области после 15 февраля – Гайдай

6 февраля 2023, 10:21
Учения мобилизованных завершаются, агрессору РФ понадобится где-то 10 дней для переброски их в Украину и сбора резерва для наступления, считает Сергей Гайдай.
Гайдай, ВСУ, войска РФ
Оккупанты укрепляются в районах на Луганщине, откуда собираются наступать - Гайдай / Коллаж Facebook С. Гайдай, УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска могут пойти в наступление в Луганской области в любой день после 15 февраля. Они продолжают стягивать свои силы на данное направление. Враг завершает двухмесячные учения мобилизованных – понадобится 10 дней, чтобы перебросить их в Украину и создать резерв для новой наступательной операции. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Луганщины Сергей Гайдай.

В эфире Belsat он рассказал о том, что после середины февраля наступление России в Луганской области может произойти в любой время.

"В принципе после 15 февраля (наступления, - ред.) можно ожидать в любое время", - считает чиновник.

По его словам, власти фиксируют продолжение стягивания российскими оккупантами резервов на Луганщину. Захватчики завозят военную технику и пытаются ее прятать. Сооружаются укрепление в районах, откуда они собираются наступать.

"Частично прячут где-то в лесопосадках, частично зарывают, а также больше строят укрепительных рубежей, откуда будут пытаться делать наступление", - сказал Гайдай.

Кроме того, он добавил, что враг стал экономить боеприпасы – показатель, который, в том числе, можно рассматривать в качестве подготовки к большому наступлению.

Сергей Гайдай подчеркнул, что двухмесячные учения мобилизованных, которые проводили в РФ, завершаются. Москве понадобится примерно 10 дней, чтобы отправить новых оккупантов в Украину и сформировать резерв для наступательной операции.

Угроза наступления России на Донбассе

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк ранее заявил, что российские оккупационные войска стягивают войска на фронт на востоке Украины и готовятся к переходу в наступление. Как сказали в разведке, Путин поставил своим войскам задачу оккупировать все районы Донецкой и Луганской областей до марта.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что оккупанты России могут начать наступать к 24 февраля. Силы обороны Украины готовы отражать атаки. В направлении Харькова враг пока не сформировал ударных группировок, однако их появление там не исключено.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что ситуация в регионе сложная, но контролируемая. Войска РФ готовятся к наступлению и продолжают контролировать Белогоровку. Враг пытается найти слабые места в обороне украинской армии.

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