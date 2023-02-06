Оккупанты России могут пойти в наступление в Луганской области после 15 февраля – Гайдай

Российские оккупационные войска могут пойти в наступление в Луганской области в любой день после 15 февраля. Они продолжают стягивать свои силы на данное направление. Враг завершает двухмесячные учения мобилизованных – понадобится 10 дней, чтобы перебросить их в Украину и создать резерв для новой наступательной операции. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Луганщины Сергей Гайдай.
В эфире Belsat он рассказал о том, что после середины февраля наступление России в Луганской области может произойти в любой время.
"В принципе после 15 февраля (наступления, - ред.) можно ожидать в любое время", - считает чиновник.
По его словам, власти фиксируют продолжение стягивания российскими оккупантами резервов на Луганщину. Захватчики завозят военную технику и пытаются ее прятать. Сооружаются укрепление в районах, откуда они собираются наступать.
"Частично прячут где-то в лесопосадках, частично зарывают, а также больше строят укрепительных рубежей, откуда будут пытаться делать наступление", - сказал Гайдай.
Кроме того, он добавил, что враг стал экономить боеприпасы – показатель, который, в том числе, можно рассматривать в качестве подготовки к большому наступлению.
Сергей Гайдай подчеркнул, что двухмесячные учения мобилизованных, которые проводили в РФ, завершаются. Москве понадобится примерно 10 дней, чтобы отправить новых оккупантов в Украину и сформировать резерв для наступательной операции.
Угроза наступления России на Донбассе
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк ранее заявил, что российские оккупационные войска стягивают войска на фронт на востоке Украины и готовятся к переходу в наступление. Как сказали в разведке, Путин поставил своим войскам задачу оккупировать все районы Донецкой и Луганской областей до марта.
Министр обороны Алексей Резников сказал, что оккупанты России могут начать наступать к 24 февраля. Силы обороны Украины готовы отражать атаки. В направлении Харькова враг пока не сформировал ударных группировок, однако их появление там не исключено.
Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что ситуация в регионе сложная, но контролируемая. Войска РФ готовятся к наступлению и продолжают контролировать Белогоровку. Враг пытается найти слабые места в обороне украинской армии.
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