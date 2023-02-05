Войска РФ готовятся наступать, Белогоровку не захватили: Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине

Силы обороны Украины контролируют обстановку в Луганской области и готовы дать отпор российским оккупантам, сказал руководитель ОВА Сергей Гайдай.

Оккупанты России пытаются найти слабые места в обороне ВСУ - Гайдай / Коллаж 93 ОМБр, Суспільне

Оккупационные войска России готовятся к наступлению, однако ВСУ контролируют ситуацию в Луганской области и готовы отражать вражеские атаки. Информация о захвате оккупантами Белогоровки не соответствует действительности – населенный пункт под контролем украинской армии. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Луганщины Сергей Гайдай.

Как сообщил чиновник в своем Telegram-канале, ситуация в Луганской области остается напряженной, но контролируемой. Оккупанты готовятся к наступлению, однако ВСУ готовы отражать их атаки. Информация о внезапном широкомасштабном наступлении не соответствует действительности.

"Ситуация напряженная, но контролируемая нашими военными. Все те вбросы по поводу того, что "где-то через 15 минут начнется полномасштабное наступление" или еще что-то, не соответствуют действительности. Все четко понимают, сколько резервов опрокидывается и что происходит на линии фронта. Все готовы дать отпор", - рассказал Гайдай.

По его словам, россияне увеличили число атак, однако ВСУ отбиваются.

"Я так понимаю, россияне зондируют, где бы найти слабое место", - предположил чиновник.

Также он добавил, что Белогоровка остается под контролем Киева, сведения о ее якобы "захвате" недостоверны.

"Во-первых, они даже не знают, остались ли там люди и сколько. Во-вторых, наши бойцы остаются на позициях, никто Белогоровку не увлекал. Врага там нет", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Угроза нового наступления России

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что оккупант Россия готовится к максимальному обострению войны против Украины. По мнению чиновника, к 24 февраля – годовщине военного вторжения – захватчики попытаются показать своему населению, дескать, "победы".

Министр обороны Алексей Резников сказал, что агрессор Россия уже мобилизовала 500 тысяч человек. Он не исключил наступления оккупантов к 24 февраля. Как полагает Резников, россияне могут пойти в масштабную атаку на Донбассе или на юге.

Военный обозреватель Алексей Арестович предположил, что Путин может пойти в новое наступление на Украину в марте-апреле. По мнению Арестовича, Москва попытается добиться не "победы", а улучшения позиций российских войск на поле боя, чтобы потом в мае организовать с Киевом диалог.

Война России против Украины: