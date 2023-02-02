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Большое наступление Путина в апреле и переговоры в мае: Арестович раскрыл сценарий России

2 февраля 2023, 13:15
"Даже котам на помойках очевидно", что у оккупанта России нет возможности добиться победы над Украиной на поле боя, считает Алексей Арестович.
Путин, войска РФ, Арестович
Путин в мае собрался вести "переговоры" с Украиной - Арестович / Коллаж Минобороны РФ, Pixabay, УНИАН

Российский директор страны-агрессора Владимир Путин собирается начать большое наступление на Украину в марте-апреле, чтобы улучшить стратегическое положение оккупантов. Москва не сможет добиться победы военным путем, поэтому делает ставку на улучшение своих позиций, чтобы достичь наиболее оптимальных для себя условий на переговорах, которые Кремль хотел бы организовать в мае. Об этом заявил военный обозреватель Алексей Арестович.

В интервью российской журналистке Юлии Латыниной он рассказал о том, что российские оккупанты собираются в большое наступление в марте-апреле, чтобы улучшить свои позиции на поле боя для последующих переговоров. Одержать военную победу захватчики уже не смогут.

"Если смотреть на стратегическом уровне, перспектив у России нет, Россия задыхается", - отметил Арестович.

По его словам, в ситуации, когда оккупанты РФ терпят неудачи на фронте, а санкции Запада только усиливаются, "даже котам на помойках очевидно", что Москве следует прекращать войну против Украины, поскольку добиться военной победы не удастся.

Как полагает эксперт, Кремль рассчитывает на переговоры в мае.

Арестович Алексей
Арестович объяснил, зачем Путину масштабное наступление на Украину / Скриншот YouTube

"(Переговоры), по их замыслу, должны начаться где-то в мае. А до мая – март, апрель – они должны отчаянно наступать. (...) Чтобы, когда время дойдет до переговоров, сказать: "Давайте, зафиксируемся там, где мы сейчас стоим", - считает Арестович.

Также Алексей Арестович подчеркнул, что российские оккупанты к планируемому ими началу переговорного процесса намерены выйти на линию Покровск – Славянск – Купянск.

Угроза наступления России

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что оккупант Россия готовится к максимальной эскалации на войне против Украины. Согласно его прогнозу, захватчики к годовщине своего полномасштабного военного вторжения, которое состоялось 24 февраля 2022 года, попытаются показать своему населению "победы".

Министр обороны Алексей Резников сказал, что Москва уже мобилизовала 500 тысяч солдат для войны против Украины. Захватчики к 24 февраля могут перейти к наступлению. Глава оборонного ведомства допустил, что россияне могут масштабно атаковать на двух направлениях – на Донбассе и юге Украины.

Военный эксперт Олег Жданов сделал прогноз, согласно которому агрессор РФ в феврале-марте собирается бросить в Украину 200-тысячное подготовленное войско оккупантов. Россияне будут пытаться полностью захватить Донбасс. По мнению Жданова, от исхода этого сражения будут зависеть итоги всей войны.

Война России против Украины на Донбассе:

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