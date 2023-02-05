Украина ожидает наступлений России к 24 февраля, ВСУ готовы к сценариям – Резников

В направлении Харькова российские оккупационные войска не сформировали ударных группировок, но нельзя исключать их появления, сказал Алексей Резников.

У агрессора России нет готовой группировки для похода на Киев - Резников / Коллаж УНИАН, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия особенно относится к различному "символизму", поэтому оккупанты могут начать какие-либо наступления к 24 февраля. Силы обороны Украины готовы к отражению вражеских атак. В направлении Харькова россияне пока не сформировали ударных группировок, однако появления таких групп исключать нельзя. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Как сообщает Укринформ, в ходе своей пресс-конференции он рассказал, что нужно фильтровать информацию о возможном российском наступлении и доверять только официальным источникам.

"Много информации, все, наверное, читали телеграмм-каналы, что ночью будет нападение и тому подобное. Никакого нападения не произошло. Очень важно слушать Генеральный штаб, его официальную позицию. Когда будет понятно, что они (захватчики) сформировали ударные группировки, где, в каком месте, - наш Генеральный штаб это прекрасно знает", - отметил министр.

По его словам, в направлении Харькова на данный момент вражеских ударных группировок нет. Но нельзя исключать, что "через некоторое время они могут появиться".

Глава Минобороны акцентировал внимание на том, что Украина ожидает каких-либо наступлений со стороны России к 24 февраля. Силы украинской обороны готовы отражать нападения.

"Мы все равно, конечно, ожидаем возможных наступлений со стороны россиян, потому что февраль, они любят символизм – 24 февраля будет год, как началось это нашествие, открытая стадия украинско-российской войны, которая началась в 2014 году... поэтому ожидаем этого давления. Мы готовы, ВСУ готовы, Ставка верховного главнокомандующего постоянно держит на контроле, поэтому каких-то неожиданных вещей для нас с вами нет", - объяснил ситуацию Резников.

Также министр добавил, что военное ведомство пока не установило на территории подконтрольной России Беларуси готовых ударных группировок для наступления на Киев.

"По состоянию на сегодня на территории Беларуси мы не видим сформированных ударных группировок, способных идти на Киев... По состоянию на сегодня там нет такой концентрации войск. По нашим оценкам, не более 12 тыс. российских воинов находятся на полигонах в Беларуси", - подчеркнул Алексей Резников.

Угроза наступления России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что оккупанты РФ готовятся максимально обострить ситуацию на войне России против Украины. Как полагает чиновник, к 24 февраля, годовщине полномасштабного нападения, россияне будут пытаться показать своему населению якобы "победы".

Глава Минобороны Алексей Резников сказал, что агрессор Россия мобилизовала уже 500 тысяч человек. Министр не исключил наступления захватчиков к 24 февраля. По его мнению, оккупанты могут наступать на Донбассе и юге.

Военный обозреватель Алексей Арестович считает, что Путин может пойти в наступление на Украину в марте-апреле. Согласно его точке зрения, Москва будет добиваться уже не "победы", а улучшения положения своих войск на поле боя. Кремль попытается продвинуть "переговоры", которые хотел бы организовать в мае.

Война России против Украины: