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Превзойдут Т-64 и Т-72: Жданов описал преимущества танков Leopard 1A5, которые получит Украина

7 февраля 2023, 22:04
Боеприпасов для таких танков хватит, ведь для них подходят такие же снаряды, как к танкам М60. Запас таких боеприпасов очень большой в США.
Танк Leopard 1A5, Олег Жданов
Жданов описал преимущества танков Leopard 1A5/ Википедия, скрин

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что танки Leopard 1A5 очень помогли бы украинским военным на поле боя. Такие танки намного лучше Т-64 или Т-72.

Однако вопрос в том, сколько таких танков нам дадут западные партнеры и дадут ли вообще, отмечает эксперт. Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"В версии 1А5 стоит система управления огнем, к нему есть боеприпасы. Но мы не знаем, сколько нам их дадут. Если нам дадут Leopard 1A5 много – это будет очень хорошо", – отмечает он.

Жданов напомнил, что Германия уже пообещала дать Украине 178 танков Leopard 1. Однако, по его словам, это не произойдет завтра, ведь многие из этих танков требуют ремонта. Они стоят на хранении.

"В принципе, это хорошо, и в качестве пушки – это хорошо. И боеприпасы к этим танкам есть. В версии А5 танк Leopard 1 очень даже неплох и может конкурировать с Т-64 и Т-72", – пояснил эксперт.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Он добавил, что о боеприпасах волноваться не стоит, ведь к танкам Leopard 1A5 подходят снаряды от более старого танка М60, а таких снарядов очень много в США.

"И, кстати, боеприпасы нашли. Эксперты сокрушались, что могут быть проблемы с боеприпасами, потому что старый танк, давно не выпускается, и боеприпасы к нему тоже. Так вот напомнили, что пушка на нем стоит такая же, как на танке М60 – предшественнике, еще более ранней версии. И таких боеприпасов, особенно в Соединенных Штатах, осталось еще очень много", – пояснил эксперт.

Украина получит танки Leopard 1

Напомним, правительство Германии одобрило предоставление Украине 178 боевых современных танков Leopard 1. Первая партия такой военной помощи должна прибыть в нашу страну летом этого года, другая часть – в 2024 году.

В то же время правительство Германии одобрило еще одно решение для Украины. Как сообщает пресс-служба правительства ФРГ, теперь официально разрешен экспорт боевых танков Leopard 1 A5 Украине от других стран.

Стало известно, что Дания передаст для использования на фронте украинскими военными танки Leopard 1A5, которые уже сняты с вооружения датской армии. Такие танки более старого производства, и они уже не используются вооруженными силами Дании. Ожидается, что первые такие танки поступят в течение нескольких месяцев.

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