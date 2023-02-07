Танков Leopard будет больше: Германия сделала еще один шаг для Украины

Сколько основных боевых танков Leopard 1 A5 будет фактически поставлено в Украину, зависит от необходимых ремонтных работ.

Германия / Википедия и УНИАН

Правительство Германии одобрило еще одно решение для Украины. Как сообщает пресс-служба правительства Германии, теперь официально разрешен экспорт боевых танков Leopard 1 A5 Украине от других стран.

"Правительство поддерживает Украину в рамках европейского альянса и в тесной координации с международными партнерами, поставляя основные боевые танки Leopard 1 A5 для законной самообороны против агрессивной войны РФ, которая противоречит международному праву", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Министерство экономики и защиты климата (BMWK), как формально ответственный лицензирующий орган, выдало немецким оборонным компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1 A5 для Украины.

Сколько основных боевых танков Leopard 1 A5 будет фактически поставлено в Украину, зависит от необходимых ремонтных работ.

"Финансирование и ремонт танков, а также обучение украинских вооруженных сил осуществляется в тесной координации с европейскими странами-партнерами Германии", - говорится в сообщении.

Танки Leopard 1 и Leopard 2

Напомним, правительство Германии одобрило предоставление Украине 178 боевых современных танков Leopard 1. Первая партия такой военной помощи должна прибыть в нашу страну летом этого года, другая часть – в 2024 году.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства 25 января официально заявил, что Берлин направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Германия разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о количество танков, которые западные партнеры вскоре намерены передать Украине. По его словам, в первой волне помощи от союзников Украина должна получить 120-140 современных западных танков. По его словам, на сегодня танковая коалиция насчитывает уже 12 участников.

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