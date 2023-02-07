Дания даст ВСУ снятые с вооружения армии танки Leopard 1A5: когда они будут в Украине

Такие танки менее защищены от взрывов и обстрелов, чем современные Leopard 2. Они могут прибыть в Украину в относительно короткий промежуток времени.

Дания предоставит ВСУ снятые с вооружения армии танки Leopard 1A5/ Википедия

Дания передаст для использования на фронте украинскими военными танки Leopard 1A5, которые уже сняты с вооружения датской армии.

Такие танки более старого производства, и они уже не используются вооруженными силами Дании. Об этом сообщает издание DR Nyheder.

Эти танки в 2010 году были проданы компании FFG во Фленсбурге, Германия.

Отмечается, что танки Leopard типа 1А5 имеют пушку, однако она не такая мощная, как у современных Leopard 2 компании "Дефенс". Кроме этого, более старые модели не такие бронированные – они меньше современных типов такой техники защищены от взрывов и обстрелов.

Танки именно такого типа в 1994 году в Боснии вступили в бой против сербских войск во время так называемой операции "Беллебанк".

Как отмечает издание, ожидается, что первые танки поступят в течение нескольких месяцев.

Украина получит танки Leopard 1 и Leopard 2

Напомним, правительство Германии одобрило предоставление Украине 178 боевых современных танков Leopard 1. Первая партия такой военной помощи должна прибыть в нашу страну летом этого года, другая часть – в 2024 году.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства 25 января официально заявил, что Берлин направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Германия разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о количестве танков, которые западные партнеры вскоре намерены передать Украине. По его словам, в первой волне помощи от союзников Украина должна получить 120-140 современных западных танков. По его словам, на сегодня танковая коалиция насчитывает уже 12 участников.

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