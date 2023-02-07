"Убивать даже безоружных": оккупант признался, что им приказали расстреливать украинских пленных

Захватчикам отдали приказ не брать в плен защитников Украины, а сразу их убивать, даже если они добровольно сдаются.

Оккупант признался, что им приказали расстреливать украинских пленных/ Минобороны РФ, скрин

Псковский десантник, который попал в плен к защитникам Украины, признался, что военное командование приказало оккупантам не брать в плен украинских военных.

Им сказали сразу расстреливать защитников Украины, при этом не имеет значения, с оружием они или без. Стрелять сказали даже по тем, кто добровольно сдается в плен. Видео интервьюирования пленного российского оккупанта появилось в сети.

Пленный рассказал, что его мобилизовали в Псковскую десантную дивизию. В этой дивизии, по его словам, по меньшей мере четыре роты призывников.

Когда украинский военный, который проводил интервьюирование, спросил, действительно ли российским военным сказали не брать в плен защитников Украины, оккупант подтвердил это. Он ответил: "Да, расстреливать".

Украинский боец уточнил, как насчет тех ситуаций, когда кто-то сдается добровольно и идет с поднятыми руками. На что псковский десантник ответил, что даже в таких случаях им приказывают расстреливать украинских воинов.

"Да. Даже если без автоматов и без "броников" идут", – отметил оккупант.

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Ранее сообщалось, что украинские защитники продолжают пополнять обменный фонд российскими захватчиками. Так, очередная партия оккупантов была захвачена в плен неподалеку от Кременной в Луганской области. Захватчики заблудились и сами пришли прямо в руки украинских бойцов.

Напомним, в украинский плен попал российский оккупант, который пять раз пытался бежать из армии РФ, но его находили и возвращали обратно. Захватчик остался жив благодаря тому, что сдал оружие и сдался в плен. Россиянина мобилизовали и пытались отправить на "мясо".

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