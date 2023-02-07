glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Убивать даже безоружных": оккупант признался, что им приказали расстреливать украинских пленных

7 февраля 2023, 19:44
Захватчикам отдали приказ не брать в плен защитников Украины, а сразу их убивать, даже если они добровольно сдаются.
Российские военные
Оккупант признался, что им приказали расстреливать украинских пленных/ Минобороны РФ, скрин

Псковский десантник, который попал в плен к защитникам Украины, признался, что военное командование приказало оккупантам не брать в плен украинских военных.

Им сказали сразу расстреливать защитников Украины, при этом не имеет значения, с оружием они или без. Стрелять сказали даже по тем, кто добровольно сдается в плен. Видео интервьюирования пленного российского оккупанта появилось в сети.

Пленный рассказал, что его мобилизовали в Псковскую десантную дивизию. В этой дивизии, по его словам, по меньшей мере четыре роты призывников.

Когда украинский военный, который проводил интервьюирование, спросил, действительно ли российским военным сказали не брать в плен защитников Украины, оккупант подтвердил это. Он ответил: "Да, расстреливать".

Украинский боец уточнил, как насчет тех ситуаций, когда кто-то сдается добровольно и идет с поднятыми руками. На что псковский десантник ответил, что даже в таких случаях им приказывают расстреливать украинских воинов.

"Да. Даже если без автоматов и без "броников" идут", – отметил оккупант.

Российский военный
скрин

Ранее сообщалось, что украинские защитники продолжают пополнять обменный фонд российскими захватчиками. Так, очередная партия оккупантов была захвачена в плен неподалеку от Кременной в Луганской области. Захватчики заблудились и сами пришли прямо в руки украинских бойцов.

Напомним, в украинский плен попал российский оккупант, который пять раз пытался бежать из армии РФ, но его находили и возвращали обратно. Захватчик остался жив благодаря тому, что сдал оружие и сдался в плен. Россиянина мобилизовали и пытались отправить на "мясо".

Читайте также:

война в Украине ВСУ российские военные вторжение России военнопленные
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:09

Какой цвет волос сейчас в моде: 5 обворожительных оттенков 2023 с омолаживающим эффектом

19:57

Бен Аффлек получил публичный "втык" от Лопес за грустное лицо на "Грэмми"Видео

19:47

Эминем станет тестем - единственная дочь репера выходит замуж

19:44

"Убивать даже безоружных": оккупант признался, что им приказали расстреливать украинских пленныхВидео

19:20

Гитлера с атомной бомбой нужно обезвредить как можно скореемнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:15

Мишленовские повара замачивают мясо в секретном ингредиенте: супер-трюк, который приведет в восторгВидео

19:00

Военный эксперт рассказал, будет ли Россия отводить войска от ударов GLSDB

18:35

Германия предоставит Украине 178 танков Leopard 1: деталиВидео

18:30

Путин подарил: Алина Кабаева неожиданно появилась на публике с обручальным кольцомВидео

Реклама
18:22

Маша Ефросинина показала, как провожает мужа на фронт: "Не привыкну к этому никогда. Очень страшно"

18:17

В Украине стартовало повышение тарифов на воду: кому придется платить больше и на сколькоВидео

18:16

Погибли украинцы: Зеленский отправил спасателей в Турцию разбирать завалыВидео

17:55

Украина "покроется" сосульками: синоптики предупредили об атаке Elisabeth и сильного морозаВидео

17:47

Скрипит обувь: оригинальные способы убрать "музыкальное сопровождение"

17:44

Перерасчет пенсий в марте: кто получит прибавку и сколько она будет составлятьВидео

17:25

В ЕС устроили скандал из-за утечки данных о визите Зеленского в БрюссельВидео

17:18

Чтение звезд не помогло: ВСУ ликвидировали российского астролога-подполковникаВидео

17:18

И следа не останется: 5 удивительных способов, как отмыть налет от чая в термосе

17:13

"Шкура за шкуру": вдовы оккупантов радуются "гробовым" шубам, которые им выдают за смерть мужей

17:00

В Киев приехал легендарный оскароносный режиссер и друг Украины

Реклама
16:32

Как понять, что у него появилась другая: "тонкие" признаки нового романаВидео

16:30

Как очистить вареный картофель от кожуры за 1 секунду: изумительный трюк, который сэкономит времяВидео

16:26

Не испортят блюдо и настроение: как выбрать яйца в супермаркетеВидео

16:04

В Мариуполе прогремели мощные взрывы в месте скопления техники РФ: оккупанты с перепугу подняли авиациюВидео

16:01

"Победа не лежит в нашем кармане": Данилов рассказал о планах РФ к годовщине войны

15:57

Сбежавшая из РФ Заворотнюк поссорилась с фигуристом ЧернышовымВидео

15:40

Какой горшок для орхидеи самый лучший - пластиковый, стеклянный или глиняный

15:34

Favbet Foundation передал для ВСУ очередной микроавтобус Volkswagen

15:22

Почему 8 февраля нельзя открывать окна в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

15:21

"Дом трясло, как коробку, пошли трещины": украинка рассказала, как пережила землетрясение в ТурцииВидео

15:13

Переполох в РФ: россиян отлавливают за песни СердючкиВидео

15:08

Почему в СССР массово делали голубятни, а сейчас их можно посчитать на пальцахВидео

15:07

Анна Богдан засветила свои томные прелести крупным планом топлес

14:50

"Украина - не Корея": Данилов ответил безумному Медведеву, пророчащему Украине корейский "сценарий"Видео

14:50

Дряхлый и опухший Михалков вылез на сцену в РФВидео

14:19

"Держите при себе документы и лекарства": астролог сделала жуткий прогноз из-за "бесчинств" УранаВидео

14:07

В небе над Бахмутом сбит российский штурмовик Су-25 за $11 млнВидео

13:51

Бывшая толстушка Ребел Уилсон впервые показала лицо дочери от суррогатной матери крупным планом

13:44

Что будет за уклонение от мобилизации в Украине и какие существуют виды наказаний

13:35

Украина обладает оружием для ударов по целям на территории России – ДаниловВидео

Реклама
13:27

Когда можно пересаживать комнатные растения - лучшие и худшие дни

13:19

Пшенная каша, от которой невозможно оторваться: 3 способа, как избавиться от горечи

13:14

Что можно добавить в кофе для вкуса: удивительный и неожиданный ответВидео

13:00

Гороскоп на завтра 8 февраля 2023: Тельцам – планы, Ракам – неожиданный доход

12:52

Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 5 тысяч человекВидео

12:46

Злата Огневич повыгибалась на камеру в прозрачных брюках и с "лохматой" грудью

12:22

В Украине продлили на 90 дней мобилизацию и военное положениеВидео

12:02

ПВО не поможет: Украина может наносить удары вглубь РФ - экспертВидео

11:51

Рада назначила Клименко новым министром внутренних дел УкраиныВидео

11:43

Василий Малюк назначен новым руководителем Службы безопасности УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода зимаМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять