Военный эксперт спрогнозировал, куда именно враги будут наносить новые удары

По словам Владислава Селезнева, массированные удары врагов по украинской энергосистеме не дали нужного для диктатора Путина результата.

Враги будут бить по поездам с новейшей военной техникой - Селезнев / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Потенциальной целью новых ударов русских оккупантов могут стать поезда с новейшей военной техникой, которую ВСУ получат от западных партнеров. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил известный военный эксперт и полковник ВСУ Владислав Селезнев.

"Весь мир знает, что в ближайшее время Украина получит бронетехнику, вооружение и боеприпасы. Очевидно, что все оборудование будет телепортироваться в основном по железнодорожным путям. Должен предположить, что на этот раз под вражеские ракетные обстрелы будут подпадать наши железнодорожные узлы, мосты через Днепр, по которым будут трогаться украинские эшелоны с важной и крайне нужной для ВСУ техникой. В путинской армии сейчас происходит накопление ракет и других ресурсов, чтобы максимально уплотнить ракетные обстрелы в то время, когда будет происходить перемещение вооружения и военной техники для Украины", – объяснил он.

По словам Селезнева, массированные удары врагов по украинской энергосистеме не дали нужного для диктатора Путина результата. Поскольку украинцы быстро адаптировались к новым условиям жизни.

"Не произошло новой волны массовой эмиграции за пределы Украины. Украинцы приспособились к новым реалиям. Скорее всего, путинские ракеты будут направлены именно на объекты железнодорожной инфраструктуры, мосты, переправы. Путин накапливает ресурсы, чтобы в день "Ч" нанести мощный, массированный ракетный удар. Путин будет пытаться остановить поставки технической помощи от западных партнеров", – подытожил эксперт.

Кто такой Владислав Селезнев Украинский военный журналист и эксперт. Полковник Вооруженных сил Украины, сообщает Википедия. С ноября 2014 года по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Угроза наступления России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует максимальную эскалацию на войне России против Украины со стороны агрессора. Как полагает чиновник, к годовщине полномасштабного наступления, 24 февраля, захватчики будут пытаться показать своему населению, дескать, "победы".

Министр обороны Алексей Резников сказал, что оккупанты РФ уже мобилизовали 500 тысяч человек. Глава Минобороны допустил наступление российских войск к 24 февраля. Резников предположил, что они могут пойти в атаку на двух направлениях – на Донбассе и юге.

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович считает - русский диктатор Путин собирается пойти в наступление в марте-апреле. По его мнению, теперь Москва будет пытаться добиться не "победы", а более выгодного положения для своих войск. После этого Кремль планирует начать переговоры с Украиной в мае.

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