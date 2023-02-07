Военный эксперт спрогнозировал, как враги будут наступать на Донбассе

Известный военный эксперт Роман Свитан рассказал о сценариях развития ситуации на Донбассе и о том, куда могут пойти оккупанты.

Эксперт говорит, что наступление на Донбассе будет проводиться по всему фронту / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Вероятное новое наступление русских оккупантов начнется с оккупированной части Донбасса. Об этом в своем интервью ТСН заявил известный военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Россияне будут наступать из плацдарма, который они готовили 8 лет к этому – с оккупированной части Донбасса. И даже не начинать наступление, а продолжать наступление, которое они начали еще в 2014 году. Идет определенное увеличение давления россиян на участки фронта Луганской и Донецкой областей от Угледара до Купянска", — сказал он.

Эксперт говорит, что определенные наступательные действия будут проводиться вдоль всей линии фронта, причем армейцы РФ все планируют и расписывают. То есть оккупанты сперва проводят разведки боями в районе Угледара на Донетчине, а потом разведки боями в Купянске, что на Харьковщине.

"Так же они пытаються в режиме разведки боем из-под Кременной двинуться в сторону Лимана, район Белогоровки из-под Лисичанска, и продолжаются наступательные действия россиян в районе Авдеевки, Марьинки и Бахмута – все прогнозируемые действия, ничего нового не будет. Просто увеличится интенсивность этих действий. Может быть, по результатам проведенной разведки боем будут предприняты некоторые обходные маневры, допустим, это видно в районе Угледара, россияне пытаются наступать чуть западнее, для того, чтобы зайти в тыл нашим Донецким частям", — подытожил Свитан.

Как прогнозирует эксперт, россияне также постараются выйти на Часовой Яр, а затем перерезать дороги, которые соединяют Бахмутский гарнизон с Константиновкой и Дружковкой. Также, говорит Свитан, враги постараются с севера вдоль реки Бахмут выйти на Северск, а затем − выйти в районе Белогоровки.

Угроза наступления России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует максимальную эскалацию на войне России против Украины со стороны агрессора. Как полагает чиновник, к годовщине полномасштабного наступления, 24 февраля, захватчики будут пытаться показать своему населению, дескать, "победы".

Министр обороны Алексей Резников сказал, что оккупанты РФ уже мобилизовали 500 тысяч человек. Глава Минобороны допустил наступление российских войск к 24 февраля. Резников предположил, что они могут пойти в атаку на двух направлениях – на Донбассе и юге.

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович считает - русский диктатор Путин собирается пойти в наступление в марте-апреле. По его мнению, теперь Москва будет пытаться добиться не "победы", а более выгодного положения для своих войск. После этого Кремль планирует начать переговоры с Украиной в мае.

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