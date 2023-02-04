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"Игнорируйте Медведева": у Зеленского жестко ответили после истерики путинского "подданного"

4 февраля 2023, 17:05
Михаил Подоляк акцентировал внимание на том, что Украина может освобождать Крым любыми инструментами.
Медведев, Подоляк
Подоляк жестко ответил Медведеву / Коллаж фото УНИАН

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев закатил истерику и пригрозил Украине ядерным оружием, если ВСУ ударят по Крыму. Однако украинская сторона не боится этих угроз, ведь защитники могут освобождать полуостров любыми способами. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он назвал угрозы Медведева лишь подтверждением того, что РФ может применить такого вида оружие, чтобы добиться огромного количества жерств.

"Международное право четкое. Украина может освобождать свои территории, применяя любые инструменты. Крым - Украина. Поэтому угрозы официальных лиц РФ об "ударах возмездия" - это только фиксация намерения совершения массовых убийств и попытка пугать в традиционном стиле РФ. Всегда игнорируйте Медведева", - написал Подоляк.

Заявления Медведева о войне России против Украины

Ранее заместитель директора РФ Путина в Совбезе Медведев разразился истерическим заявлением и обвинил США в "гигантских поставках оружия Украине". В ответ Медведев начал угрожать Западу противокорабельными ракетами Циркон, которые Москва, дескать, отправила к границам НАТО.

"Прокомментировал" Медведев и планы Польши по поставкам Украине танков Leopard. По его словам, такая техника якобы "превратится в ржавый металлолом". При этом он пофантазировал еще и о, дескать, "распаде Украины".

Российский террорист Гиркин заявил, что "клоунские заявления" Медведева всем уже надоели. Боевик посоветовал Медведеву не оскорблять врагов, которые умнее его, и тихо спиваться.

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