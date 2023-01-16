"Клоунские заявления": Гиркин обругал Медведева и предложил ему "тихо спиваться"

"Стрелок" пожелал, чтобы Дмитрий Медведев "подавился собственным языком".

Игорь Гиркин устроил разборки с Дмитрием Медведевым / УНИАН, Скриншот

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) устроил новые разборки. После выяснения отношений с пропагандистом Владимиром Соловьевым, он ополчился на бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.

"Стрелку" не понравились хамские высказывания Медведева в адрес японского руководства, которое осудило агрессию РФ против Украины. Об Этом он пишет в своем Telegram.

"Я, лично, предпочел бы, чтобы наш бывший президент/премьер Дмитрий Анатольевич подавился собственным языком", - пишет Гиркин.

Он жалуется, что "клоунские заявления" Медведева уже давно всем надоели.

"Подхватить эстафету у покойного Жирика он может, конечно, но лучше бы просто тихо спивался, не оскорбляя пусть и врагов, но людей на порядок его умнее, профессиональнее и серьезнее. Потому что войны проходят, а оскорбления такого рода - остаются в национальной (и личной) памяти", - добавил террорист РФ.

Напомним, ранее Игорь Гиркин раскритиковал российское военное командование за сооружение неэффективных линий сдерживания на фронте Вооруженых сил Украны. По его словам, такие инженерные сооружения устарели, по меньшей мере, на 80 лет.

По словам террориста, такого рода железобетонные конструкции на сегодняшний день уже не эффективны.

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