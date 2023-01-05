Медведев забился в истерике из-за военной помощи Украине и с пеной у рта угрожал НАТО

Медведев цинично пожаловался на Штаты, потому что те якобы "чужими руками истребляют тысячи людей".

Медведев забился в истерике из-за военной помощи Украине / УНИАН

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев язвительно прокомментировал американскую военную помощь Украине и попытался угрожать НАТО российским оружием.

Так, в своем Telegram-канале Медведев закатил истерику из-за того, что "США тратят десятки миллиардов на войну в Украине, поставляя свое оружие в гигантских масштабах". Кроме того, он цинично пожаловался на Штаты, потому что те якобы "чужими руками истребляют тысячи людей".

За военную поддержку Украины Медведев попытался напугать Запад "ответом".

"Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет "Циркон" отправился вчера к берегам стран НАТО. 1000 км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, ближе к реке Потомак (США, - Главред). Так что радуйтесь! Приведет в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам", - пригрозил российский чиновник-пропагандист.

Он также в истерике пригрозил, что Россия будет говорить "на языке силы, если по-другому не понимаете. И будет выпускать еще больше современного оружия".

РФ постоянно прибегает к угрозам из-за помощи Украине

Как сообщал Главред, ранее представительница МИД РФ Мария Захарова возмутилась на США, потому что те якобы не позволяют оккупантам полностью разбомбить Украину, предоставляя нашей стране системы противовоздушной обороны. Более того, Захарова выдала, что из-за того, что США помогают Украине противостоять российской агрессии, "война в Украине продлится как минимум до 2025 года".

Также сообщалось, что заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев испугался возможных поставок Израилем оружия Украине и угрожал "ухудшением отношений Москвы и Иерусалима. Кроме того, он оскорбительно обозвал украинцев "нацистами" и сказал, что Израиль, в случае военной помощи, мол, может считать Бандеру и Шухевича своими героями.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский высмеял никчемные угрозы российских чиновников из-за военной помощи Украине. Глава государства подчеркнул, что угрозы в адрес Украины и международных партнеров вызваны алкоголизмом некоторых россиян.

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